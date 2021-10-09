Школьница получила сотрясение мозга из-за сломанного тренажера на спортплощадке в Иркутске

Пострадавшая Ева Попова. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Людмилой Поповой

Хотела позаниматься спортом, а в итоге оказалась на больничной койке с тяжелыми травмами, 11-летняя Ева Попова из микрорайона Первомайский в Иркутске. 1 октября девочка возвращалась домой от репетитора. Проходя мимо спортивной площадки во дворе, Ева решила размять мышцы и позаниматься на установленных металлических тренажерах. Сев на один из них и начав делать упражнение на плечи, Ева получила сильнейший удар по голове.

- Скорее всего, тренажер был плохо приварен, так как его часть внезапно отвалилась и ударила дочь по голове, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мама Евы Людмила Попова. – Ева упала на землю и заплакала от боли. Даже кричать не могла, чтобы позвать на помощь. Речь у нее пропала. Вскоре подошли пенсионерки со двора, подняли Еву и помогли дойти до дома.

тот самый тренажер. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Людмилой Поповой

Людмила сразу повезла дочку в травмпункт. Там, по словам женщины, школьнице сделали рентген и отпустили домой. В случае, если начнет мучить головная боль, посоветовали пить Нурофен. Через два дня девочке стало только хуже.

- У Евы не только стала жутко болеть голова, но еще и шея, - продолжает Людмила Попова. – Кроме этого, дочь начало тошнить. Мы вновь поехали в больницу. На этот раз врачи решили госпитализировать Еву и положили ее в нейрохирургическое отделение, где выяснилось, что у дочки сотрясение мозга. Но самое страшное, что медики сказали, что у Евы может случиться приступ эпилепсии. Мозг находится в таком предэпилепсионном состоянии.

Место отлома. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Людмилой Поповой

На неделе школьницу перевели в неврологическое отделение. Сколько там пробудет Ева, медики пока не говорят. 19 октября девочке будут делать МРТ, чтобы узнать, какие у нее есть внутренние травмы. Для Людмилы сейчас главное вылечить дочь. В то же время, женщина хочет, чтобы был найден тот, кто отвечает за техническое состояние тренажеров на спортплощадке по адресу Первомайский, 16. Пока еще какой-нибудь снаряд не покалечил другого ребенка.

- Я написала заявление в полицию, - говорит Людмила Попова. – Мне пообещали все выяснить. Теперь жду результатов. Сотрудники должны были выехать на место. Еще записалась на консультацию в прокуратуру региона.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП»-«Иркутск» от источника, сейчас по этому факту действительно проводится проверка. Возможно, вскоре к делу подключатся прокуратура и следственный комитет. Виновный в поломке тренажера устанавливается.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий в этой истории.

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