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Происшествия25 августа 2021 4:51

Декоративный шар упал с постамента на 4-летнюю девочку в сквере в Иркутске

С травмами ребенок находится в больнице
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Декоративный шар упал с постамента на 4-летнюю девочку в сквере в Иркутске

Декоративный шар упал с постамента на 4-летнюю девочку в сквере в Иркутске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получением травм закончилась прогулка в сквере «Россия» для 4-летней девочки из Ленинского округа Иркутска. 24 августа на ребенка упал декоративный шар, установленный на постаменте. Пострадавшую отправили в больницу, где она до сих пор находится под наблюдением врачей. Почему конструкция была не закреплена, сейчас разбираются городские власти.

- Сейчас главное – чтобы ребенок скорее выздоравливал, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - В произошедшем разбираются правоохранительные органы, однако и мы со своей стороны должны выяснить, что именно случилось, и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

В администрации также добавили, что семье девочки окажут всю необходимую помощь.

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