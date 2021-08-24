Сибиряк, отдыхая на пляже, спас малыша, который едва не захлебнулся в Байкале

Антон Алексеев первым бросился спасать малыша. Фото: личный архив

Трагедия на глазах 32-летнего прораба из Улан-Удэ Антона Алексеева едва не произошла, когда он вместе с женой и детьми отдыхал на берегу Байкала в поселке Максимиха. Из-за солнечной погоды, на пляже было достаточно много отдыхающих. В том числе маленьких детей. В какой-то момент, одна из матерей, упустила из вида своего 1,5-годовалого сына, и мальчишка уверенной походкой пошагал к воде.

- Он сел в воду прямо у берега и начал играть, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» жена Антона Алексеева Лариса. – Тут резко подул ветер, пошли волны с Байкала. Ребенок встал и попытался идти, но в эту же секунду одна из волн сбила его с ног, и он упал лицом в воду. Следующая волна накрыла его с головой.

Мать малыша заметила это не сразу, а через несколько секунд. То, что малыш может захлебнуться, первым понял Антон Алексеев, который сидел на пляже, в нескольких десятках метров. Он и побежал к мальчику первым.

- Я подхватил его и вынес на берег, - рассказывает сам Антон. – Он плакал и откашливался. Маленько воды все-таки успел хлебнуть. Тут мать мальчика подоспела. Женщина забрала у меня ребенка и начала приводить его в себя. Малыш еще долго плакал на весь пляж.

Свой поступок, Антон Алексеев геройским не считает. Говорит, надеется на то, что родители, которые отдыхают со своими детьми у воды, внимательнее следили за своими чадами и не отпускали их на берег одних.

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