Сибирячка спустя год через соцсети нашла парня, который сам едва не погиб, но спас ее дочек на озере. Фото: личный архив Андрея Сампилова

- «Помогите, моих девочек ветром уносит на середину озера, они могут утонуть!» Женские крики в один из жарких июльских дней 2020 года, 23-летний Андрей Сампилов из Улан-Удэ услышал, когда вместе с родственниками приехал отдыхать на берег озера Торма. Андрей разбивал лагерь, когда к нему подбежала перепуганная женщина и начала молить о помощи.

- «Мы не можем сами до них добраться, они утонут, утонут», - кричала она.

Оказалось, за несколько минут до этого, две дочки женщины 14 и 3 лет катались на детской надувной лодке вдоль берега озера. В этом месте совсем мелко и, казалось, что никакая опасность им не грозит. Так бы и было, если бы не начался сильный ветер. Порывы понесли лодку с детьми от берега. Сначала на 10 метров, потом на 20, а потом все дальше и дальше. Первым спасать дочек бросился в воду их отец. Но из-за волн доплыть до девочек он не смог и вернулся назад.

- Хорошо, что у моих друзей, с которыми мы отдыхали, на берегу стояла надувная лодка с веслами, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Андрей Сампилов. – Я прыгнул в нее и что есть мочи, начал грести до девочек. До них я доплыл быстро, минут за 5. Их унесло метров на 300 от берега.

Пересаживать перепуганных и заплаканных девочек в свою лодку, Андрей не решился, так как боялся, что они сорвутся в воду. Поэтому, он решил взять их «судно» на буксир, привязав веревкой к своей лодке. Казалось, все закончено хорошо, через несколько минут, дети будут на берегу обнимать маму. Но…

- Ветер усилился, а волны стали еще больше, - продолжает Андрей Сампилов. – Я работал веслами что есть силы, но против ветра это было очень тяжело. Получается, мы не плыли, а просто стояли на месте на середине озера. То есть оказались в ловушке. Девочки тоже почувствовали опасность и начали плакать. Пришлось еще их успокаивать. Повторял им, что все будет хорошо.

То, что лодка «застряла» увидели и на берегу. Тетя Андрея побежала в деревню неподалеку, чтобы найти местных жителей с моторной лодкой. Андрей же, продолжал грести так, словно он в финале Олимпиады по академической гребле.

- Все это продолжалось часа полтора, - говорит Андрей. – За это время ветер немного стих. Мы тронулись с места и поплыли к берегу. Когда до суши оставалось несколько десятков метров, на моторке к нам подплыли местные мужики. Теперь уже они взяли меня на буксир.

На берегу Андрей передал девочек маме. Та сказала ему спасибо и на радостях начала предлагать ему деньги за помощь. Андрей сразу отказался и пошел дальше разворачивать лагерь. Уже через день парень забыл эту историю, и никому из близких ее не рассказывал. Так бы он не вспомнил про нее, если бы в июле 2021-го не пошел на свадьбу к другу.

- Там ко мне начали подходить друзья и спрашивать, кого я спас в прошлом году и почему никому не говорил? - говорит Андрей. – Я даже не сразу понял, о чем речь.

Андрей никому не рассказывал, что помог спасти детей. Фото: личный архив Андрея Сампилова.

Оказалось, в июле этого года, мама спасенных девочек решила еще раз отблагодарить Андрея за помощь и написала о нем пост в соцсетях, который анонимано выложила в один из популярных пабликов. Там его и увидели друзья Андрея Сампилова.

- Андрей, спасибо тебе за моих детей, - пишет женщина. – Теперь, на каждом дне рождении мы вспоминаем тебя. Я хотела отблагодарить, но ты отказался от денег. Хочу сказать огромное спасибо твоей маме за сына.

- Да о каких деньгах может быть речь, если на кону стояла жизнь детей, - отвечает на это сам Андрей. – С мамой девочек я пока не общался. Только переписывался в соцсетях со старшой ее дочкой. С ними сейчас все хорошо.

Сибиряк до сих пор не считает, что совершил что-то героическое. Говорит, что совладать с собой в экстремальной ситуации, ему помогла его профессия. Андрей работает инструктором по спортивному туризму. Он водит группы по разным маршрутам и уже не раз помогал туристам.

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