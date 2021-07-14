Сибиряк спас тонущего ребенка на глазах своей девушки

Смельчак Никита Копылов из Усть-Кута. Фото: личный архив Никиты Копылова.

Воскресный день 28-летний железнодорожник из Усть-Кута Никита Копылов проводил вместе со своей девушкой Кристиной. Прогулявшись по городу, парочка отправилась посидеть на берегу реки Лена, в районе Речники. Вообще, это излюбленное место отдыха горожан. Но в этот далеко не солнечный день на пляже почти никого не было. В воде лишь бултыхались двое мальчишек лет 12.

- Мы с Кристиной сели на старом пирсе и начали болтать, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Никита Копылов. – Ребята, которые плавали метров в 50 от берега, были прямо перед нашими глазами.

Разговорившись, пара на время потеряла купающихся мальчиков из вида. Как вдруг они услышали громкий детский крик.

- Помогите! – закричал один из мальчишек, которого понесло течением в сторону вдоль берега. Ребенок совсем не мог грести и начал захлебываться. Его друг в это время кричал ему: «Плыви к берегу, к берегу!». Никита, оглядевшись по сторонам, понял, что кроме него помочь ребенку некому.

- Я рванул с пирса, добежал до берега, скинул одежду и поплыл к мальчику, - продолжает Никита. – Плыть пришлось метров 20. К этому моменту пацан то скрывался под водой, то снова выныривал. Еще бы, ведь в месте, где тонул ребенок, глубина взрослому человеку покрышку. Когда добрался до него, вспомнил, как нужно спасать утопающего по урокам ОБЖ. Повернул его к себе спиной, обхватил одной рукой, сам перевернулся на спину и второй рукой начал грести. Через пару минут мы были на берегу.

Отдышавшись, мальчишка поблагодарил Никиту за спасение. А затем выслушал от него лекцию о том, что выплывать на течение никогда не стоит. Внял ли школьник советам по собственной технике безопасности, непонятно. Вместе с другом он ушел домой, и похоже даже не рассказал о произошедшем родителям, чтобы не выслушать в свой адрес крепких слов. Никита же, наоборот, сразу после счастливого спасения, получил несколько комплиментов от любимой.

- Кристина сказала, что гордится мной, - улыбается Никита. – Теперь точно замуж пойдет.

Кстати, никто бы так и не узнал об этом случае, если бы девушка Никиты не рассказала о нем в соцсетях. Сам же он считает, что спасти ребенка ему помогли занятия в секции плавания, которую он посещал в детстве.

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