Сибиряк выбил дверь в горящую квартиру и спас задыхающегося 4-летнего мальчика. Фото: личный архив Дмитрия Попова

Едкий запах дыма в подъезде ангарчанин Дмитрий Попов почувствовал, когда приехал в 94-й квартал навестить свою мать. Стоя на первом этаже девятиэтажного дома, мужчина огляделся и увидел, что дым идет из-под двери соседней квартиры.

- «У нас пожар, помогите!», - внезапно раздался детский крик из квартиры.

Дмитрий вызвал спасателей, а сам начал долбиться в дверь, но ему никто не открывал. Лишь где то издалека, внутри квартиры, слышался детский плачь. Дышать тем временем даже в подъезде становилось все труднее.

- Я понял, что там что то полыхает, и решил выбить дверь, - рассказывает Дмитрий. – Хорошо, что она была деревянная, поэтому мне это удалось сделать быстро. Забегаю внутрь и вижу, что дым идет из кухни, а в комнате в уголке сидит маленький мальчик. Схватил его и отнес к своей маме. Чтобы дом полностью не загорелся, решил вернуться в горящую квартиру. Оказалось, там горела книга, которая лежала на подоконнике. Штора на окне уже оплавилась и валялась на полу. Я затушил огонь и открыл окна, чтобы проветрить квартиру.

Мальчик поджег книгу, которая лежала на подоконнике. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Тут и спасатели прибыли, а также пришла мать ребенка. Она рассказала, что оставила 4-летнего сына одного, а сама на несколько минут вышла в аптеку. Мальчик в это время решил поиграться зажигалкой, которая лежала прямо на столе. Он взял и поджег лежащую на подоконнике книгу. Если бы не Дмитрий, ребенок вполне мог задохнуться.

- Мальчик получил легкое отравление угарным газом, - рассказывают спасатели. – Госпитализация ему не понадобилась.

Мать спасенного малыша уже поблагодарила Дмитрия Попова за его неравнодушие. А вскоре это сделают и иркутские спасатели. В МЧС уже пообещали представить мужчину к ведомственной награде.

МЧС уже пообещали представить Дмитрия к ведомственной награде. Фото: личный архив Дмитрия Попова

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