Школьница, спасшая из горящего дома брата и сестру: «Теперь мечтаю служить в МЧС»

Ксения Доноева не по годам смелая девочка. Фото: Личный архив Ксении ДОНОЕВОЙ

Глядя на хрупкую и скромную 15-летнюю Ксению Доноеву из бурятского улуса Енгорбой, и не скажешь, что школьница способна на геройский поступок, на который не каждый взрослый отважится. Прошлой весной Ксюша прославилась на весь Закаменский район, когда спасла из горящего дома младших братика и сестренку.

Все случилось 2 апреля. В то утро мама Ксюши Эльвира вышла из дома во двор буквально на 5 минут. А когда вернулась заметила густой черный дым, который валили из-за двери. Женщина хотела ее отпереть, но путь оказался отрезан огнем.

«Пожар! Дети, быстрее выбегайте, горим!» – что есть мочи закричала Эльвира Доноева.

Первой от криков матери проснулась Ксения. Она вскочила с кровати, выбежала из комнаты и увидела полыхающее кресло. От него едким дымом начало заполнять весь дом. Девочка вспомнила о 10-летней сестренке Ариане и 2-летнем братике Баян-Жаргале.

Дом семьи Доноевых выгорел полностью. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии

- Братишка спал рядом со мной, - рассказывает «КП»-"Иркутск" Ксения Доноева. - Схватила его сонного и выбежала на улицу, передала матери. А вот сестренка сидела в другой комнате. Я быстро вернулась в дом, нашла ее, но выйти обратно через дверь уже было нельзя - все вокруг в огне! Тогда я с Арианкой на руках вернулась в комнату и вылезла через окно.

Как только Ксюша с Баян-Жаргалом и Арианой оказались в безопасности, деревянный дом вспыхнул как спичка. Не смогли его отстоять даже приехавшие вскоре пожарные. Фундамент и труба от печки, - вот и все, что осталось. Кстати, именно печь, а вернее, ее эксплуатация, вероятно, и стала причиной ЧП. Дознаватели выяснили, что рядом с ней находились легковоспламеняющиеся предметы. Семья Доноевых потеряла крышу над головой, сгорели документы, одежда, все вещи. Временно им пришлось переехать к родственникам.

Узнав о поступке Ксении, руководители следственного комитета Бурятии направили в центральный аппарат представление с просьбой наградить смелую 10-классницу. Мужество, самоотверженность и отвагу школьницы отметил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он наградил ее ведомственной медалью «Доблесть и отвага». На днях следователи пришли прямо в школу к Ксении, чтобы вручить медаль перед всеми учителями и одноклассниками.

Ксения получила от следователей медаль «Доблесть и отвага».

- В школе меня уже поздравляли, - скромно отвечает Ксения. – А местная администрация дарила наушники и диплом. Теперь вот и медаль есть. Кстати, после того случая у меня появилось серьезное желание попасть на службу в МЧС. Но это в будущем. В следующем году планирую поступать на юридический факультет.

- Она у меня бойкая девочка, - говорит о дочери Эльвира Доноева. - Всегда помогает мне не только водиться с младшими ребятишками, когда я на работе, но по хозяйству.

А быт семья Доноевых уже наладила.

- Родственники и друзья помогли нам построить новый дом, - говорит Ксения. – Он даже немного больше старого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Думал лишь о том, как вытащить их из огня": студента из Бурятии наградили за спасение женщины и ребенка из горящего дома (Подробности)

13-летний школьник проплыл 1,5 километра, чтобы спасти ребенка (Подробности)