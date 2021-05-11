«Была видна лишь его голова»: парень из Иркутска в День Победы спас тонущего в ледяной воде мальчишку

Сварщик из Иркутска в День Победы спас тонущего ребенка. Фото: личный архив Александра Непомнящих

Вечером, 9 мая 26-летний сварщик из Иркутска Александр Непомнящих вместе с женой Татьяной поехал в центр города посмотреть праздничный салют. Чтобы выбрать место с лучшим видом на фейерверк, Александр и Татьяна припарковались под Глазковским мостом через Ангару, в районе Затона. Оставив машину, они подошли к самому берегу и начали ждать залпы.

- Саша, смотри, ребенок тонет! - неожиданно закричала Татьяна.

- Я сначала даже не понял, что происходит, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Александр Непомнящих. – А когда повернулся к Ангаре, увидел, что метрах в двух от берега течение уносит маленького мальчика. В сумерках была видна лишь его голова. При этом он,видимо, сильно наглотался воды, так, что даже не кричал.

Через секунду, Александр неожиданно для жены, да и для себя самого, даже не снимая обувь и куртку, прыгнул в воду. К счастью, глубина у берега оказалась небольшой.

- Мне было по грудь, - продолжает Александр. – Сделал два шага, и еще чувствовал ногами дно. Плыть не пришлось. Я успел рукой схватить ребенка за куртку и потянул к земле. Подбежал еще один мужчина, который помог вытащить его на сушу, а затем и мне выбраться.

Промокший насквозь мальчик, которому, по словам Александра на вид было лет 8-9, трясся от холода, но по-прежнему не мог сказать ни слова. Когда Татьяна и подбежавшие очевидцы начали спрашивать его про родителей, он лишь пальцем показал, что они стоят в нескольких метрах.

- Я пошел греться в машину друзей, так как моя не открывалась из-за того, что я промочил брелок от замка, - говорит Александр. – А жена повела мальчишку к родителям. Когда она подвела его к мужчине и женщине и рассказала всю ситуацию, те даже не поблагодарили. Сказали, мол, "мы вас не просили спасать". Забрали мальчика и дальше стали смотреть салют. Ребенок так и стоял мокрый дрожал.

О поступке Александра узнали благодаря очевидцам. Кто-то выложил в популярных пабликах в соцсетях пост благодарности некому мужчине, который перед салютом вытащил ребенка из Ангары. Под постом стали появляться и другие комментарии.

- Я был свидетелем этого, - пишет очевидец Антон Грачков. – Парень молодец! А от слов родителей я тоже был в шоке.

Сам Александр признается, что никакой спортивной подготовки у него нет и о собственной безопасности он в момент прыжка в воду, не думал.

- Плаваю я плохо, - заключает Александр. – Но если бы ребенка унесло дальше течением, все же бы поплыл за ним. Был готов к этому. Даже набрал воздуха в легкие. К счастью, не понадобилось.

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