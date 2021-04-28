«Мало тебя пинали»: школьнику, которого избили взрослые за то, что вступился за деда, снова угрожают. Фото: личный архив

12-летний Костя Калинин из Улан-Удэ пошел на поправку. 17 апреля этот смелый не по годам мальчишка вступился за дедушку, за что был жестоко избит четырьмя пьяными взрослыми соседями. Костя попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ребра. Через 10 дней школьника выписали и разрешили продолжить лечение амбулаторно.

- Боли в голове и в ребре у сына еще остались, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» мама мальчика Ксения. – Кроме этого, у него психологическая травма.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала про этот чудовищный случай. Костя приехал навестить о дедушку, который живет в общежитии. «В гости» к пожилому мужчине нагрянули нетрезвые соседи, стали требовать с пенсионера деньги на алкоголь.

«Вы пришли в чужую квартиру, и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда», - попросил мальчик пьяную компанию.

Отморозки ушли, но потом подкараулили Костю в коридоре и избили. В пьяной компании, избившей ребенка, оказались мужчины и женщины от 27 до 33 лет. На них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Всю четверку арестовали на два месяца. Правда, спокойнее от этого семье Косте не стало.

Следователи предложили Косте стать кадетом. Фото: СУ СК России по Бурятии

- После выписки из больницы с сыном приехали в общежитие навестить дедушку, - говорит Ксения. – У подъезда встретили сожителя одной из арестованных. Увидев нас, он начал нецензурно выражаться. А затем перешел к угрозам. Сказал Косте: «Я с тобой разберусь, из-за тебя мою женщину посадили, мало тебя пинали». По поводу угроз я уже написала новое заявление в полицию.

- По заявлению сейчас проводится проверка, - комментируют в ГУ МВД России по Бурятии.

Костя тем временем, получает в соцсетях десятки сообщений от незнакомых людей со словами поддержки. Но больше всего за Костю с мамой переживает дедушка.

- Он заменил сыну отца, - говорит Ксения. – Говорит, если бы был помоложе и здоровее, разобрался бы с обидчиками внука.

Теперь Ксения мечтает как можно скорее продать комнату отца в общежитии.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, кандидат юридических наук, член Общественного Совета ГУ МВД России по Иркутской области:

«По факту угроз может быть возбуждено уголовное дело»

- Против мужчины, который угрожал мальчику может быть возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Но этого добиться будет сложно. Желательно бы найти свидетелей, которые слышали разговор. Если дело возбуждено не будет, мама мальчика может написать заявление на имя главы МВД Бурятии, в прокуратуру. Чтобы ситуацию взяли под контроль и провели беседу с этим мужчиной.

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