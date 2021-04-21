Школьника из Бурятии, которого избили четверо взрослых за защиту дедушки, наградит Следственный комитет России

12-летний Костя не побоялся встать на защиту дедушки. Фото: личный архив.

"Молодец мальчик! Настоящий мужчина растет. Поправляйся скорее..." - сибиряки поддерживают в соцсетях юного героя, 12-летнего Костю Калинина из Бурятии. Напомним, на днях школьник вступился за своего 66-летнего дедушку, у которого соседи по общежитию клянчили деньги на алкоголь. И те в отместку вчетвером жестоко избили ребенка - сейчас он с черепно-мозговой травмой и переломом ребра лежит в больнице. За отвагу мальчишку наградят - об этом распорядился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

О том, как произошло чудовищное нападение, "КП"-Иркутск рассказала мама мальчика Ксения Хомякова.

- Мой отец, дедушка Кости, живет в Улан-Удэ, в общежитии, соседи попались неблагополучные. Не работают и пьют не просыхая, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» мама Кости Ксения Хомякова.

Когда один из них пошли требовать денег на пиво, зная, что пожилой мужчина получил пенсию, Костя как раз был у него в гостях. У деда недавно случился инсульт, ему нужна забота, - поэтому внук помогает ему по хозяйству, да и просто не дает скучать.

«Вы пришли в чужую квартиру, и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда», - строго сказал ребенок соседу.

Та самая общага, в коридоре которой произошло избиение. Фото: СУ СК России по Бурятии

Пьяному мужчине это не понравилось, по словам Ксении, он даже хватал мальчика за грудки и звал на улицу "поговорить". Успокоился только, когда ребенок пригрозил полицией. На следующий день его мама действительно написала заявление.

А в общежитии тем временем задумали нападение на Костю. Отморозки подкараулили ребенка в коридоре одного, когда он снова остался у деда с ночевкой, и чудовищно избили. Сначала бутылкой по голове, затем пинали...

- Эта общага станет для тебя кладбищем, - сказал один из них.

Но ребенок чудом вырвался. Заплаканный, обессиленный, он выбежал на улицу, поймал такси, доехал до ближайшего магазина и уже оттуда позвонил маме. Владелец павильона вызвал полицию.

Буйную четверку задержали. Сейчас отморозки находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госпитализирован 12-летний мальчик из Бурятии, которого жестоко избили четверо пьяных взрослых

У ребенка черепно-мозговая травма и сломаны ребра (подробности)

В Улан-Удэ рассказали, как 12-летний мальчик спасался от избивших его пьяных отморозков

Четверо взрослых набросились на школьника за то, что он запретил им ходить к его дедушке (подробности)

Четверо пьяных отморозков жестоко избили 12-летнего мальчика, который заступился за своего дедушку

Они ударили ребенка бутылкой по голове и пинали его (подробности)