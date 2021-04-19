Четверо пьяных отморозков жестоко избили 12-летнего мальчика, который заступился за своего дедушку

Дом, в котором произошло избиение школьника. Фото: СУ СК России по Бурятии.

В Улан-Удэ пьяная взрослая компания жестоко избила 12-летнего школьника, который сделал им замечание. Итак, все началось с того, что парнишке не понравилось поведение двух мужчин и двух женщин, которые, напиваясь, требовали деньги на алкоголь у его дедушки, жившего по соседству. Приехав на выходные к дедушке, мальчик встретил пьяную компанию и поговорив с ними "по-взрослому", запретил ходить к деду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

Тем же вечером мальчик вновь встретил «четверку», когда возвращался домой.

- Компания встретила его в коридоре дома. Они преградили школьнику путь, - рассказали в пресс-службе ведомства. -В какой-то момент один из пьяных мужчин схватил пустую бутылку и разбил ее о голову школьника.

Когда мальчик упал, на него накинулись остальные. Они набросились на ребенка и избили его. Затем одна из женщин из этой компании вытащила из кармана обессиленного мальчика деньги - тысячу рублей. Вторая в это время пыталась выхватить телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как он с силой сжимал ладонь.

И все-таки мальчишке удалось вырваться. Он сумел подняться и убежал на улицу, где вызвал полицию в одном из торговых павильонов.

- Всем задержанным от 27 до 33 лет, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В ближайшее время о совместных попойках компании придется забыть. Сейчас решается вопрос о том, чтобы на время следствия заключить их под стражу.

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