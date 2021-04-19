В Улан-Удэ рассказали, как 12-летний мальчик спасался от избивших его пьяных отморозков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Бурятии продолжают выяснять все подробности жестокого избиения 12-летнего мальчика из Улан-Удэ. Напомним, школьника избили в коридоре дома двое пьяных мужчин и две женщины, которым он сделал замечание. Ребенок запретил им ходить к своему дедушке, и требовать с него деньги. Отморозки разбили об голову мальчика пустую бутылку а затем пинали его ногами. Чудом мальчишке удалось вырваться и забежать в торговый павильон, который находится недалеко от дома.

- Он забежал весь заплаканный и попросил постоять в магазине, - рассказывает «КП»-«Иркутск» владелец павильона Болот. – Я конечно, разрешил. Одежда на нем была грязная. Мальчик звонил маме и рассказывал, что его сильно избили, говорил, что его пинали ногами. Она ответила, что скоро приедет. Я позвонил местному участковому и передал трубку ребенку. Мальчик и ему рассказал, как все произошло.

Вскоре к дому приехали полицейские, которые задержали преступную четверку. В пьяной компании, избившей ребенка оказались местные жители в возрасте от 27 до 33 лет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Решается вопрос о заключении их под стражу.

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