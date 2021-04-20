Госпитализирован 12-летний мальчик из Бурятии, которого жестоко избили четверо пьяных взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Улан-Удэ госпитализирован 12-летний мальчик, которого, за сделанное замечание жестоко избила пьяная компания из четырех взрослых. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» рассказала мама мальчика Ксения.

- У сына черепно-мозговая травма и сломаны ребра, - говорит Ксения. – Сейчас он находится в детской республиканской больнице. Я же приехала на заседание суда, где избившим моего сына избирают меру пресечения.

Напомним, нападение на ребенка произошло из-за того, что парнишке не понравилось поведение двух мужчин и двух женщин, которые, напиваясь, требовали деньги на алкоголь у его дедушки, жившего по соседству. Приехав на выходные к дедушке, мальчик встретил пьяную компанию и поговорив с ними, запретил ходить к деду. Позже пьяная компания вновь встретила школьника. Сначала один из мужчин ударил его по голове пустой бутылкой, а затем все вчетвером они избили ребенка ногами и руками. Чудом мальчик сумел вырваться и убежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверо пьяных отморозков жестоко избили 12-летнего мальчика, который заступился за своего дедушку (Подробности)

В Улан-Удэ рассказали, как 12-летний мальчик спасался от избивших его пьяных отморозков (Подробности)