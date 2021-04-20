«Эта общага станет для тебя кладбищем»: 12-летнего школьника избили четверо взрослых за то, что вступился за дедушку

12-летний Костя не испугался встать на защиту дедушки. Фото: личный архив

На странице в соцсети 12-летнего Кости Калинина из Бурятии фотографии мультяшных героев, суперкаров Бугатти и мамы. Семья для него главное. Вместе с мамой и младшей сестренкой парнишка живет в небольшом селе Надеяно, в 40 км от Улан-Удэ. Помимо помощи маме с воспитанием сестры он каждый выходной и праздники ездит в Улан-Удэ, чтобы ухаживать за 66-летним дедушкой. Пожилой мужчина перенес инсульт, ему требуется особые забота и уход. Костя не только взял все хлопоты по хозяйству на себя, но и просто отвлекает дедушку от одиночества. Очередная поездка едва не обернулась для Кости трагедией. Мальчишка защитил дедушку от четырех пьяных соседей, но ценой своего здоровья…

«ПОЙДЕМ, ПОГОВОРИМ…»

- Мой отец, дедушка Кости, живет в Улан-Удэ, в общежитии, соседи попались неблагополучные соседи. Не работают и пьют не просыхая, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» мама Кости Ксения Хомякова. – Так вот один из жильцов нагрянул к папе и начал клянчить деньги на алкоголь. Знал, что отец только что получил пенсию. Этого не скроешь, общежитие коридорного типа, все друг у друга на виду. Папа отказал. Тогда сосед начал уже не просить, а в наглую требовать. Кричал: «Дай хотя бы на пиво!».

Беседу, если ее можно так назвать, из комнаты услышал Костя. Он как раз гостил у деда. Мальчик вышел в коридор и строгим голосом, но без хамства, попросил: «Вы пришли в чужую квартиру, и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда».

Уже изрядно пьяному соседу не понравился тон. По словам Ксении, мужчина начал хватать Костю за футболку и пытаться вытащить его в коридор, «разобраться». Угрожал ударить.

- Пойдем, поговорим за общагу, - пьяным голосом говорил он мальчику.

Ушел дебошир только после того, как Костя припугнул его, что вызовет полицию.

- Полицию все-таки вызвали, - продолжает Ксения. – У Кости взяли показания. Зашли сотрудники к буйному соседу, но его дома не оказалось. Хотя за незадолго до приезда наряда он вновь стучал по двери квартиры отца. В общем, полицейские посоветовали мне приехать на следующий день в отдел и написать заявление. Я так и сделала.

Та самая общага, в коридоре которой произошло избиение. Фото: СУ СК России по Бурятии

«ЭТА ОБЩАГА СТАНЕТ ДЛЯ ТЕБЯ КЛАДБИЩЕМ»

А Костя в тот день вновь остался у дедушки с ночевкой. Вечером он по традиции проводил маму до автобусной остановки (женщине нужно было ехать на работу в ночную смену) и вернулся к деду в общежитие. Однако уже через 15 минут перезвонил маме.

- Мама, в коридоре мне дорогу перегородили соседи и не дают пройти, - дрожащим голосом сказал Костя. Ксения сразу попросила сына включить громкую связь.

- Я спросила, что им нужно от моего ребенка, - не сдерживая слез, говорит Ксения. - Сказала, если у них есть претензии, пусть выскажут их мне. В ответ услышала маты. А еще на том конце провода было слышно еще два приближающихся голоса – мужчины и женщины. Тут Костя закричал и связь прервалась.

Ксении до сих пор сложно говорить о том, что она пережила в те минуты. Женщина выскочила из автобуса и на такси помчалась к общежитию. Полную картину того, что происходило в этот момент в коридоре общежития, восстановили следователи. Оказалось, путь школьнику перегородила семейная пара, соседи дедушки, а также их друзья – мужчина и женщина.

- Эта общага станет для тебя кладбищем, - произнес один из них.

Выражая свое недовольство «грубостью» Кости, один из пьяных мужчин схватил пустую бутылку и ударил ей по голове школьника. Мальчик упал. В этот момент на него накинулись остальные. Они набросились на ребенка и избили. Затем одна из женщин вытащила из кармана обессиленного мальчика деньги - тысячу рублей. Вторая в это время пыталась выхватить телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как Костя с силой сжимал ладонь.

И все-таки мальчишке удалось вырваться. Он сумел подняться на ноги и убежал на улицу. Там запрыгнул в такси, которое как раз проезжало мимо, и попросил водителя отвезти до ближайшего торгового павильона.

- Он забежал весь заплаканный и попросил постоять в магазине, - рассказывает «КП» - «Иркутск» владелец павильона Болот. – Я, конечно, разрешил. Одежда на нем была грязная. Мальчик звонил маме и рассказывал, что его сильно избили, говорил, что его пинали ногами. Она ответила, что скоро приедет. Я позвонил местному участковому и передал трубку ребенку. Мальчик и ему рассказал, как все произошло.

ВСЯ ЧЕТВЕРКА УЖЕ ЗА РЕШЕТКОЙ

Обратно в общагу Костя вернулся уже в сопровождении приехавшей мамы и полицейских.

- Когда увидела сына, была в шоке, - говорит Ксения. – Помимо прочего, ребенок был босиком! Его били с такой силой, что слетели кроссовки. Потом мы с сотрудниками зашли в квартиру этой семейной пары. Кругом грязь, окурки, бутылки… И самое страшное, что среди всего этого, на диване совсем голенькая спала 10-месячная дочь этих алкашей.

Полиция увезла пару дебоширов и их знакомых в отделение. Кроме этого, на место вызвали сотрудников ПДН и опеку, которые забрали 10-месячную малышку. Ну а Костю на следующий день госпитализировали. У него черепно-мозговая травма и перелом ребра.

- Мой сын действительно маленький мужчина, - плачет Ксения. – Он всегда придет на помощь. Знаете, он даже со своих денег покупал этим соседям из общаги молоко и хлеб.

Ну а что же задержанные? 20 апреля Ксения была на заседании суда, где всей четверке избирали меру пресечения.

- Троих из них заключили под стражу на два месяца, - заключает Ксения. – Решения по четвертому я не дождалась, ушла. Извинился ли кто-то из них? Только тот мужчина, который ударил сына бутылкой по голове. И то это сделала за него адвокат. Мне эти извинения не нужны. Я хочу честного правосудия.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

«Вся четверка помещена под стражу»

- Всех четверых задержанных поместили под арест, - комментируют в СУ СК России по Бурятии. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сначала они отрицали вину, но затем во время допросов и очных ставок стали изобличать друг друга. Что касается пострадавшего мальчика, то тяжесть вреда его здоровью определит судебно-медицинская экспертиза.

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