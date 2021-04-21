Школьнику из Бурятии, которого избили четверо взрослых за то, что он вступился за дедушку, предложили стать кадетом

Школьнику из Бурятии, которого избили четверо взрослых за то, что вступился за дедушку, предложили стать кадетом. Фото: личный архив

С такими защитниками Родины мы точно будем спать спокойно. 12-летнему Косте Калинину из Улан-Удэ, которого жестоко избили четверо пьяных взрослых, за то, что он вступился за своего дедушку, предложили стать кадетом. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» рассказала мама Кости Ксения. Сам мальчик, после избиения лежит в больнице с черепно-мозговой травмой.

- Костю уже навестили руководители следственного комитета Бурятии, - рассказывает Ксения. – Они подарили ему планшет, сказали, что гордятся им и предложили поступить в кадетское училище. Костя очень обрадовался этому. Ведь он мечтает стать военным или полицейским. Думаю, сын с удовольствием примет это предложение. Только сначала нужно полностью выздороветь.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала про этот чудовищный случай, который произошел с Костей. В здании общежития школьника избили двое пьяных мужчин и две женщины, которым он сделал замечание. Ребенок запретил им ходить к своему дедушке, и требовать с него деньги.

- «Вы пришли в чужую квартиру, и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда», - сказал мальчик пьяной компании, когда они нагло стали требовать с дедушки деньги на алкоголь.

Отморозкам такой тон не понравился. Встретив мальчика в коридоре, они перекрыли ему путь, а затем начали выяснять с ним отношения на кулаках. Они разбили об голову мальчика пустую бутылку, а затем пинали его ногами. Чудом мальчишке удалось вырваться и забежать в торговый павильон, который находится недалеко от дома. Там он позвонил маме.

Вскоре к дому приехали полицейские, которые задержали преступную четверку. В пьяной компании, избившей ребенка оказались местные жители в возрасте от 27 до 33 лет. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Всю четверку уже отправили под стражу.

Об этом случае узнал глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства уже распорядился наградить мальчишку за его смелый поступок. Произойдет это после того, как школьника выпишут из больницы.

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