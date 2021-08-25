Уголовное дело возбуждено по факту падения декоративного металлического шара на 4-летнюю девочку в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Иркутские следователи, а также прокуратура подключились к выяснению причин падения декоративного металлического шара на 4-летнюю девочку. Инцидент произошел 24 августа в сквере «Россия» в микрорайоне Ново-Ленино. Ребенок, который гулял с родителями, получил черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием. Сейчас девочка находится в больнице.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СК и прокуратуру по Иркутской области. – Следователи уже выяснили, что упавшую металлическую конструкцию установили в сквере в 2016 году. Оказалось, что она не была крепко закреплена. Сейчас устанавливаются ответственные лица.

Ранее этот случай прокомментировали в администрации Иркутска. Власти пообещали, что семье девочки окажут всю необходимую помощь.

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