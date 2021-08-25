В Иркутске 4-летняя девочка, на которую в сквере упал декоративный металлический шар, попала в реанимацию. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Пошла гулять в сквере с мамой, а попала в больницу с тяжелыми травмами 4-летняя девочка из микрорайона Ново-Ленино Иркутска. Все произошло днем, 24 августа в сквере «Россия». Установленная там пять лет назад металлическая конструкция в виде декоративного шара рухнула в тот самый момент, когда девочка проходила мимо. Удар пришелся прямо на ребенка. Девочка получила черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием. Ее экстренно отвезли в больницу.

- Сейчас она в реанимации, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Ивано-Матренинской детской клинической больнице. – Врачи прокомментируют ее состояние немного позже.

Как все было, рассказали пользователи соцсетей, которые стали случайными очевидцами ЧП.

-Этот шар был отодвинут с места и стоял на земле, - пишет местная жительница Дарья. – Вроде бы девочка залезла на него, и он упал. Причем упал прямо на голову. Я была на месте. Упавший шар потом не могли поднять, так как он весил явно больше 10 кг. Надеюсь, с девочкой все будет хорошо.

Следователи выяснили, что конструкция не была закреплена должным образом. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Некоторые подробности уже узнали следователи и сотрудники прокуратуры, которые также подключились к выяснению причин несчастного случая. Они подтвердили, что упавшую металлическую конструкцию установили в сквере в 2016 году. И скорее всего, с нарушениями.

- Оказалось, что конструкция не была крепко закреплена, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. - Сейчас разыскиваются те, кто отвечал за установку. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»,

Прокомментировали произошедшее и в администрации Иркутска. Городские власти пообещали, что семье девочки окажут всю необходимую помощь.

- Сейчас главное – чтобы ребенок скорее выздоравливал, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - В произошедшем разбираются следователи, однако и мы со своей стороны должны выяснить, что именно случилось, и сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

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