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Происшествия9 октября 2021 14:20

Прокуратура начала проверку после того, как школьница получила травмы на спортплощадке в Иркутске

11-летняя Ева Попова из микрорайона Первомайский попала в больницу с сотрясением мозга
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Тот самый тренажер. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Людмилой Поповой

Тот самый тренажер. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Людмилой Поповой

Прокуратура подключилась к выяснению всех причин травмирования школьницы на спортплощадке в микрорайоне Первомайский в Иркутске. «Комсомолка» подробно рассказывала историю, которая 1 октября произошла с 11-летней Евой Поповой. Девочка, проходя мимо спортивной площадки во дворе, решила позаниматься на установленных металлических тренажерах. Сев на один из них и начав делать упражнение, Ева получила сильнейший удар по голове.

- Скорее всего, тренажер был плохо приварен, так как его часть внезапно отвалилась и ударила дочь по голове, - рассказывала «КП»-«Иркутск» мама Евы Людмила Попова. – В больнице выяснилось, что у дочери сотрясение мозга. Еще медики сказали, что у Евы может случиться приступ эпилепсии.

- Проверку проводит прокуратура Свердловского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Будет дана оценка вопросам надлежащего поддержания безопасности и качества функционирования оборудования, установленного на детской площадке. По предварительной информации, девочка получила травмы из-за того, что на нее упала перекладина от спортивного снаряда.

Сама Ева уже больше недели продолжает лечение в больнице.

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