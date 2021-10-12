«СОГАЗ-Мед» в Иркутске: о том, кто защищает права пациентов по ОМС

Но что делать, если права застрахованного нарушаются? К кому обращаться? Узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».

Страховые представители - помощники пациентов

При возникновении трудностей, связанных с получением медицинской помощи по ОМС, вы можете обратиться к страховым представителям компании, выдавшей вам полис ОМС. Если вы не помните, в какой страховой компании по ОМС вы застрахованы, обратитесь в Территориальной фонд ОМС своего региона по телефону или воспользуйтесь разделом «Проверка полиса» на сайте фонда (при наличии сервиса).

Для вас работают страховые представители трех уровней

Страховые представители 1-го уровня - специалисты контакт-центра страховой медицинской организации, предоставляющие гражданам справочно-консультационную информацию по типовым вопросам системы ОМС.

Страховые представители 2-го уровня - специалисты страховых медицинских организаций, которые организуют работу с застрахованными по информированию и сопровождению при оказании медицинской помощи, в том числе профилактических мероприятий, а также по защите их прав и законных интересов в системе ОМС.

Страховые представители 3-го уровня - эксперты качества медицинской помощи. Они принимают участие в оперативном решении спорных ситуаций, возникающих непосредственно в момент оказания медпомощи застрахованным.

По каким вопросам можно обратиться:

- если вам предлагают оплатить медицинскую помощь в рамках программы ОМС;

- если в период стационарного лечения вам предлагают приобрести лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

- если нарушены сроки предоставления плановой медицинской помощи;

- если не устраивает качество оказанной медицинской помощи;

- если медицинская организация не может провести пациенту необходимое обследование или отсутствует врач необходимого профиля;

- если предлагают оплатить транспортировку в другую медицинскую организацию для консультации.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Лицензия ОС № 3230-01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Фото предоставлено АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»