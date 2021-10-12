Шестиклассник из Улан-Удэ умер, надышавшись газом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О трагедии с 12-летним учеником одной из школ Улан-Удэ стало известно из соцсетей. В пабликах опубликовали скриншот из переписки родительской группы, где учителя сообщили о гибели шестиклассника. По словам педагогов, мальчик якобы скончался от отравления газом. Как оказалось, тело ребенка нашли 10 октября в лесу возле автозаправочной станции на улице Мокрова. Рядом с ним лежал газовый баллончик для бытовых горелок.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Чтобы установить точную причину смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет проводиться токсикологическое исследование.

В том же родительском чате, руководители школы призвали родителей обратить внимание на поведение своих детей.

В мае этого года в бурятском селе Турунтаево произошла подобная трагедия. Тогда там погиб15-летний подросток, который также надышался парами из газового баллончика.