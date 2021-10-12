Фанаты из Иркутской области собирают деньги на квартиру для призера ЧМ по борьбе Евгения Жербаева

За несколько часов спортсмену пожертвовали около 200 тысяч рублей. Фото: личный архив Евгения Жербваеа (слева на фото Дзамболат Тедеев, справа Цыбик Максаров).

В Иркутской области открыли денежный сбор для Евгения Жербаева, который завоевал бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе в Норвегии. Эта медаль стала первой "взрослой" для иркутских борцов. В весовой категории до 70 килограммов спортсмен одолел представителя Армении Армана Андреасяна со счетом 6:0.

Жербаев родом из Нукутского района, при этом на турнирах и соревнованиях он представляет сразу два региона: Бурятию и Приангарье. Собрать для спортсмена денежное вознаграждение жителям региона предложили в интернет-паблике "Борцы Иркутска".

- С инициативой объявить сбор для Евгения Жербаева к нам обратились сами поклонники вольной борьбы, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск" администратор аккаунта. - В августе благодаря помощи бизнесменов и простых любителей спорта наше сообщество передало народное вознаграждение другому иркутянину, Федору Балтуеву. Он также выиграл бронзу первенства мира по вольной борьбе среди участников до 21 года. Сумма сбора составила 1 миллион 300 тысяч рублей.

Сам спортсмен считает, что такой подарок от народа - большая мотивация представлять свой регион на всероссийских и международных турнирах, так как спорту 27-летний Евгений посвящает почти всю свою жизнь.

- Мне очень приятно, что земляки решили помочь мне, - признается бронзовый призер "Комсомолке". - Сегодня я живу на стипендию, которую выплачивают спортсменам сборной России по вольной борьбе. Ее размер 20 тысяч. Также поддержку иногда оказывают меценаты неравнодушные к спорту, но к сожалению, возможности обзавестись собственным жильем у меня все еще нет. Если средства будут собраны, то потрачу их на покупку квартиры.

Чтобы достойно представлять Россию в Осло, Евгений Жербаев прошел сложный внутренний отбор, поэтому члены сообщества борцов Иркутска считают, что спортсмен достоин народной награды.

За несколько часов после публикации о начале сбора в соцсетях на счет поступило больше двухсот тысяч рублей.

Справка КП

Евгений Жербаев - российский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса, победитель и призёр многих международных турниров.

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