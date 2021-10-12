Кто в Иркутске может заработать на «удаленке» больше 100 тысяч рублей, рассказали эксперты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Кто может заработать на «удаленке» больше 100 тысяч рублей и кому из тех, кто работает дистанционно, готовы платить высокие зарплаты? Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии для соискателей из Иркутской области. За два последних месяца было размещено около тысячи предложений для работы из дома.

Почти половина из них адресована административному персоналу, потом следуют айтишники, на третьей позиции - студенты и молодые специалисты. Однако, как отмечают специалисты, если сравнивать, у кого зарплаты выше 90 тысяч, то топ будет выглядеть по-другому. Больше всех на удаленке готовы платить специалистам по продажам. второе место у айтишников, а третье - у банковских менеджеров.

-Удаленка» стала драйвером расширения географии найма. По данным службы исследований hh.ru доля приглашений на собеседование, которые получили соискатели из других регионов от компаний из столицы и от работодателей не из родного региона, выросла за прошлый год, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко. - В первую очередь это коснулось IT-сферы. В частности, московские IТ-компании отправили больше трех миллионов приглашений на собеседования кандидатам из других городов. В этом году данный тренд сохраняется, работодатели охотно приглашают иногородних соискателей к сотрудничеству в дистанционном режиме, где это возможно.

Топ самых высокоооплачиваемых вакансий для иркутян на удаленке

1. Middle+ / Senior Fullstack Developer , для разработчиков IT

Компания из Чехии, зарплата от 2200 до 3200 евро ( 182,5 – 265,5 тысяч рублей).

2.Менеджер продаж, зарплата 1500 – 3500 долларов на руки (от 107,4 тысяч рублей в пересчете на текущий курс). Оклад не предусмотрен.

3. Региональный представитель ( оборудование для ресторанов и гостиниц) - От 100 до 350 тысяч рублей на руки

4. Senior HR Manager ( специалист по подбору персонала) - 80 – 150 тысяч рублей.

5. Автор работ по железнодорожному транспорту - вакансия для преподавателей, научных работников - 90 тысяч рублей на руки.