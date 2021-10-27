Журналист меняет профессию: Корреспондент «Комсомолки» на один день стал торговым представителем «Сервико»

Из журналистов - в торговые представители. Корреспондент «Комсомольской правды» - Иркутск» на один день забыл про работу в редакции, чтобы попробовать себя в роли торгового представителя крупнейшей логистической и дистрибьюторской компании Сибири «Сервико», а затем рассказать о личном опыте читателям. Вполне возможно, что кто-то увидит в этой активной и интересной деятельности работу своей мечты!

Стабильная и развивающаяся компания

Но обо всем по порядку. К встрече с моим новым, пусть и временным начальством, готовлюсь заранее - внимательно изучаю историю компании, чем она живет, как развивается.

Масштабы впечатляют. «Сервико» работает на рынке уже 28 лет. За это время создана широкая сеть филиалов по всей Иркутской области, а также в Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае, Хакасии и Республике Тыве. Специалисты ведут больше 100 контрактов с крупнейшими российскими и зарубежными производителями (напитки, кондитерские изделия, продукты питания, бытовая химия), помогая им поставлять товар в торговые точки - а это магазины разного формата от федеральных сетей то традиционной розницы, а также кафе и рестораны. Благодаря этому компания дает импульс развитию регионального бизнеса, а местным жителям - стабильную работу и качественную продукцию.

Кроме того, «Сервико» сотрудничает с общественными организациями, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Компания поддерживает многие спортивные мероприятия (как финансово, так и личным участием).

Так есть ли у меня, как, впрочем, и у любого кандидата на должность торгового представителя, реальный шанс построить успешную и прибыльную карьеру в столь серьезной организации? Профессионалы научат! Это я понимаю, как только оказываюсь в офисе компании.

- 99% наших сотрудников, ТОП-менеджеров - это люди, которые как раз начинали свою карьеру с должности торгового представителя, - рассказывает основатель и директор компании «Сервико» Виктор Захаров. - Они дорастали до супервайзеров, руководителей отделов продаж и так далее. Вообще, такой профессии, как торговый представитель, не учат ни в одном вузе. У нас же есть целый штат специалистов, которые занимаются обучением новых кадров.

Специфика работы

Так что шанс есть у каждого, было бы желание. У меня оно есть! Поэтому в 8.30 начинаю рабочий день, отправляюсь на планерку, и на месте вникаю в специфику новой работы.

Какая цель у торгового представителя? Если в целом, то сделать так, чтобы конкретный товар попал на полки магазинов, был правильно представлен и попал в руки покупателя. Для этого нужно лично посещать торговые точки по маршруту. Каждый визит состоит из шести этапов: подготовка, оценка, корректировка целей, продажа, мерчендайзинг и администрирование.

- Изучим все эти этапы на практике, - познакомив меня с коллективом, дает задание Евгений Парыгин, начальник отдела продаж общего прайса ООО «Сервико». - Обычно в маршруте на день 20 торговых точек, но сегодня посетим с вами только одну - для первого раза будет достаточно.

Начинаем с подготовки: определяем SMART-цель, рассчитываем план продаж на день, готовим рабочие инструменты. Для новичка звучит загадочно, но коллеги помогают быстро во всем разобраться. Затем мы выезжаем в мини-маркет в одном из спальных районов города. К слову, это особенность работы «Сервико» - при огромном потоке товаров и логистических операций компания не обходит стороной даже самые маленькие магазины.

На месте Евгений советует обратить внимание на окрестности вблизи торговой точки. Осматриваюсь: неподалеку расположен детсад и несколько детских площадок. Профессионал сразу понимает, что к чему.

- Вокруг много ребят, а это значит, что в этом магазине большой спрос на сладости, - объясняет мне Евгений.

На прилавках уже имеются наши шоколадки и соки. Моя задача - проверить, сколько в магазине осталось наших товаров, как они выложены, не истек ли срок годности. С продукцией все в порядке! Теперь вступаю в общение с заведующей и продавцами павильона. Выясняю их потребности и определяю, какие наименования от наших производителей можно предложить им сейчас и в следующий визит. Удалось договориться о том, что в магазине начнут продавать еще четыре вида сока из пяти.

- План почти выполнен, - подводит итог Евгений. - В следующий визит можно будет предложить оставшийся ассортимент.

Впрочем, работать нужно будет не только с напитками и сладостями. Продукция разнообразная, и «Сервико» постоянно расширяет ассортимент, подписывая новые контракты.

Бонусы для лучших сотрудников

Вернувшись на базу, знакомлюсь с инфраструктурой. Сегодня у «Сервико» самые современные склады с удобными подъездными путями. Помещения механизированы, используются электрокары и манипуляторы, благодаря чему удается быстро грузить продукцию в машины.

Что еще впечатлило? Коллектив. Молодой, активный, сплоченный и, главное, целеустремленный! Вдохновившись первым же рабочим днем и посчитав себя уже одним из лучших торговых представителей компании, скромно интересуюсь - какие бонусы предусмотрены за отличную работу.

- Так как мы поддерживаем профессиональный и массовый спорт, помимо премий мы возим наших лучших сотрудников на чемпионаты мира по хоккею с мячом, футболу и другим видам спорта, - говорит Виктор Захаров, основатель и генеральный директор ООО «Сервико». - Кроме того, каждый год у нас проходят корпоративные выезды.

Итак, подведу итоги. Быть посредником между производителем и продавцом не просто, но все же интересно! На мой взгляд, эта деятельность немного схожа с ремеслом журналиста: такая же активная, динамичная, требующая коммуникабельности и энергичности. А перспективы карьерного роста в «Сервико» и поощрение за эффективные показатели еще больше стимулируют трудиться и развиваться.

КОНКРЕТНО

«СЕРВИКО» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

• 28 лет успешной работы

• 6 регионов присутствия

• 26 городов Сибири и Дальнего востока

• более 25 тысяч адресов доставки

• профессиональная команда

• партнеры «Сервико» - крупнейшие заводы-производители

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