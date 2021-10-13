Ревнивец из Ангарска расписал оскорблениями и сердечками иномарку парня своей бывшей

Утром 12 октября жители одного из дворов 22-го микрорайона Ангарска стали свидетелями интересной картины: неизвестные разрисовали краской из баллончиков припаркованную иномарку, да так, что на машине "живого" места не осталось. Видно, что хулиганы старались - розовыми сердцами были украшены капот, двери и даже стекла. А вдобавок аноним проколол переднее колесо. Фотографии раскрашенной машины со всех ракурсов быстро разлетелись по местным пабликам. Благодаря оставленным на иномарке надписям пользователи сети быстро сделали вывод, что автором мести стала женщина. Мол, такое сообщение, скорее всего, ангарчанка, могла оставить своему неверному парню или мужу.

- Женщины, зачем вы так унижаетесь? Если ушел, значит так надо.

- Не обижайте женщин.

- Тюнинг с любовью.

-Сердечки и оскорбления в одном послании? Девчонке надо к врачу, - обсуждали ситуацию под фотографиями.

Однако, как стало известно "КП"-Иркутск", сам владелец разукрашенной иномарки в вандализме подозревает далеко не экс-супругу или девушку. Выяснилось, что ангарчанина неоднократно своими выходками донимал бывший спутник его возлюбленной. Мужчина настойчиво не хочет уходить из жизни зазнобы и продолжает оставлять подобные напоминания о себе. Так, один из комментаторов упомянул, что такому "тюнингу" подверглась не только машина соперника, но и его подъезд.

Владелец иномарки написал заявление в полицию.

К слову, мужчина уже написал заявление в полицию.

- Наказание, которое грозит за порчу чужого автомобиля напрямую зависит от масштаба нанесенного ущерба, - рассказал "КП"-Иркутск" адвокат Артем Адругов. - Если сумма ущерба превысит 2500 рублей, то данное правонарушение подлежит рассмотрению и определению ответственности по УК РФ. Виновный может понести наказание в виде штрафа, исправительных работ или даже лишения свободы. Также злоумышленник обязан полностью возместить владельцу машины затраты на ее ремонт.

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