В иркутской школе, где ученика не пустили на уроки из-за косички как у самурая, перепишут устав

Из-за такой косички мальчика не пустили на урок в класс. Фото: предоставлено мамой мальчика

В один из первых дней нового учебного года фейс-контроль в школу №47 Иркутска не прошел 12-летний ученик Костя Романов (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.). Дежурный завуч не пустила шестиклассника на занятия из-за прически. Ее и директора смутила косичка, как у самурая, которую мальчику заплела мать, чтобы челка не падала на глаза. Руководители школы объяснили Косте, что в таком виде приходить на уроки нельзя. Мальчика отправили в кабинет психолога, где он индивидуально занимался все шесть уроков. Скандал, который произошел в начале сентября в Центре образования №47 Иркутска, разросся до таких масштабов, что обсуждали его не только на кухнях, в соцсетях.

После статьи в «Комсомолке» эту историю в соцсетях бурно обсуждали блогеры, журналисты и даже депутаты Госдумы. Мнения, как обычно, разделились. Кто-то встал на сторону мальчика, кто-то решил, что правы руководители школы. Точки над i расставила прокуратура, которая провела проверку. Спустя почти месяц стали известны ее результаты.

Фото: предоставлено мамой мальчика

- По итогам проверки завучу школы, которая не пустила сына на уроки вынесли дисциплинарное взыскание, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама Кости Ася. – Также прокуратура решила, то положение по поводу внешнего вида учеников, которое прописано в уставе школы противоречит законодательству и носит только рекомендательный характер.

Так что же было прописано в уставе Центра образования №47? Там черным по белому сказано: «Мальчики должны быть коротко острижены. Экстравагантные стрижки и окрашивание волос запрещены». В соцсетях сошлись во мнении, что понятия размытые. Что есть короткие волосы? И обозначает ли указанное требование запрет на хвостики или косички?

- Прокуратура подтвердила, что некоторые моменты устава были оформлены неправильно, - добавляет адвокат семьи Константин Шевелев. – Теперь в них должны внести изменения. Что касается дисциплинарного взыскания, то оно ничего не значит, завуч даже не получит штраф, с ней просто проведут беседу. Такое решение маму мальчика и их адвоката не совсем устроило.

- Так как ребенка несколько часов держали в кабинете психолога, мы подали иск в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», - говорит Константин Шевелев.

«Комсомолка» даже спрашивала мнение профессионального барбера (парикмахера для мужчин – прим. Ред.), является ли стрижка мальчика экстравагантной. Мастер вообще назвал ее классической.

- Он просто собрал волосы в хвостик, чтобы они не падали ему на глаза, - рассказал иркутский барбер Парвиз Саттаров, посмотрев фото прически. - Если распустить хвостик, то получится модельная стрижка, которую я делаю большинству школьников. 100% - такая стрижка, как у иркутского шестиклассника, не считается экстравагантной. Вот если бы он выбрил бока под однерочку или под двоечку (под 1-2 мм – прим. Ред.), а наверху собрал волосы в хвостик, тогда можно было говорить, что она экстравагантная. Что касается длины, то длинными волосы считаются, когда закрывают уши.

По словам Аси, сейчас проблем в школе у Кости нет. Никаких претензий никто из учителей ему больше не высказывал. На занятия он ходит уже без самурайской косички.

- Сейчас волосы у него отросли, - заключает Ася. – Сын уже спрашивает, можно ли ему проходить фейс-контроль в школе без косички, а на уроке собирать волосы в резинку. Я пока не разрешаю, чтобы не возникло нового конфликта.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Олег ИВКИН, начальник департамента образования Иркутска:

"Изменения в устав школы уже внесены"

- По итогам проверки, Центр образования №47 скорректировал внутренние нормативные акты. Изменения в устав, где сказано про внешний вид, учащихся уже внесены.

Ответ департамента образования после проверки прокуратуры. Фото: предоставлено мамой мальчика

.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все шесть уроков просидел в кабинете психолога: школьника из Иркутска не пустили на занятия из-за косички как у самурая (Подробности)

Опытный барбер оценил косичку иркутского школьника, из-за которой его не пустили на уроки. Вот что он сказал (Подробности)