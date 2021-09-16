Опытный барбер оценил косичку иркутского школьника, из-за которой его не пустили на уроки. Вот что он сказал

Так выглядит прическа мальчика. Фото: предоставлено мамой школьника.

В Иркутске продолжают бурно обсуждать конфликт, который произошел в Центре образования №47 Иркутска. А случился он между учителями и 12-летним шестиклассником. Мальчишка все шесть уроков просидел в кабинете психолога, куда его отправили вместо занятий из-за прически. у не пустили на уроки из-за прически. Руководству школы не понравилась косичка, как у самурая. Ее заплели ребенку, чтобы челка не лезла в глаза. Но директор и завучи объяснили парнишке, что с таким хвостиком приходить на уроки нельзя по уставу.

Текст устава школы №47.

В соцсетях уже неделю обсуждают эту историю. Блогеры, журналисты даже депутаты ГосДумы делятся мнениями, нарушил ли ребенок правила или все-таки это сделало руководство школы. И чтобы понять это, «КП» - Иркутск» еще раз обратилась к тому самому уставу Центра образования № 47, где прописано положение о школьной форме и внешнем виде учеников. Там черным по белому сказано: «Мальчики должны быть коротко острижены. Экстравагантные стрижки и окрашивание волос запрещены». В соцсетях сошлись во мнении, что понятия размытые. Что есть короткие волосы? И обозначает ли указанное требование запрет на хвостики или косички? «Комсомолка» решила спросить мнение профессионального барбера (парикмахера для мужчин – прим. Ред.), является ли стрижка мальчика экстравагантной.

- У школьника удлиненная классическая стрижка с креативной укладкой, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» иркутский барбер Парвиз Саттаров, посмотрев фото прически. – Скорее всего, он собрал волосы в хвостик, чтобы они не падали ему на глаза. Если распустить хвостик, то получится модельная стрижка, которую я делаю большинству школьников. 100% - такая стрижка, как у иркутского шестиклассника, не считается экстравагантной. Вот если бы он подстригся в стиле кэжуал, то да. Это когда бока выбриты под однерочку или под двоечку (под 1-2 мм – прим. Ред.), а наверху волосы собраны в хвостик. У мальчика такого нет. Что касается длины, то длинными волосы считаются, когда закрывают уши. Кстати, у меня стрижется одноклассник этого паренька. Так что про эту историю я наслышан.

А вот, что по поводу официального текста устава 47-й школы думает юрист.

- Формулировки из устава – оценочные и условные, - комментирует «Комсомолке» юрист, заведующий кафедрой уголовного прав юридического института ИГУ Роман Кравцов. – Кто-то понимает под короткими волосами одну стрижку, кто-то - другую. Выработанной практики по этому вопросу нет. То же самое касается понятия экстравагантная прическа. Что это за термин? С точки зрения права все очень спорно. К тому же мода меняется каждый год: вчера она экстравагантная, сегодня обычная. Так что мое мнение – права мальчика были нарушены. Все-таки школа – не казарма, не Суворовское училище, а гражданское заведение. Правила, безусловно, нужно соблюдать и в школе. Но запрещать ребенку самовыражаться нельзя.

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