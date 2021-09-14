Скандал с прическами в школах Иркутска набирает обороты. Споры не утихают. Фото: предоставлено мамой мальчика.

Вот факты. В Иркутске 12-летнего шестиклассника не пустили на занятия из-за хвостика в прическе. Вполне невинного, до настоящей «косички самурая», которая украшает голову Кости Цзю, ему далеко. Как рассказала КП- Иркутск мать мальчика, в числе претензий было основное – «мужики так не ходят». Его уговаривали распустить волосы, но тут все пошли на принцип – и пацан, отказавшийся это сделать, и педагоги, настаивавшие на своем. Шесть уроков он провел в кабинете психолога, куда приходили учителя и давали задания.

Споры вокруг этой ситуации не заканчиваются – выступали уже кажется все, и общественные деятели, и министр образования Иркутской области Максим Парфенов, высказавшийся в том смысле, что, с одной стороны, родители знакомились с уставом и традициями строгого делового стиля, прежде чем отдавать сына в школу. Но с другой стороны, конфликтную ситуацию надо решать миром. В конце концов выяснилось, что начала свою проверку прокуратура.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева также сообщила, что уже имела разговор по этому поводу с руководством школы. «Ребенку действительно было сделано замечание и было предложено привести прическу в соответствии с утвержденными правилами. Администрацией школы было принято решение организовать образовательный процесс для ребенка вне класса, что является спорным моментом …. В случае, если родители считают необходимым изменить требования к внешнему виду, необходимо вынести этот вопрос на обсуждение всех. Если такая инициатива будет поддержана большинством голосов, то такое изменение ( в Устав школы – ред.) будет принято.»

Дискуссия на этом не закончилась. Могут ли ученика не пустить на занятия из-за косички, как у самурая? Иногда трудно понять, где проходит грань между нарушением прав ребенка и простыми школьными правилами. Эти ситуации беспокоят не только ребят и родителей, но и учителей. Мнения читателей «КП» тоже разделились.

Убрать косичку!

-В учебных заведениях есть нормы и все обязаны их исполнять. Учителя поступили верно, у нас в школе тоже с девочкой борются такими же методами (то накрасится как кукла, то разрядится вульгарно), правила должны соблюдать все!

Марина Бурлакова.

- Есть дресс - код, принятый в этой школе. Будьте добры- соблюдайте. Это не мальчик, это мама виновата в сложившейся ситуации.

Татьяна Ефремова

- Побрить налысо и нормально будет.

Владимир, Красноярский край.

- Все такие умные, на защиту встали... А мое мнение, что нечего выделываться прическами.... Лучше бы в спорте достижения показывал или в учебе. А то посмотришь на сегодняшних школяров и действительно непонятно, мальчик или девочка перед тобой. Полностью поддерживаю учителей.

Дмитрий, Приморский край.

- И правильно сделали, что выгнали! Школа для того что бы учиться, а не показывать свое эго. Для этого есть другие места. Раньше школа была хранителем нравственности, сейчас затравили школу, прямо и замечание нельзя сделать.

Мари, Алтайский край.

- Учителя надо слушать. Если сказал нельзя, значит нельзя. Если учитель не в авторитете, то и программа будет усвоена на 2. Надо учить детей прежде всего уважать учителя, что бы ученик хватал знания из его уст. Школа это не цирк, надо ходить в форме.

Игорь, Саратовская область

- Скажите, почему в платных школах, где учатся дети богатых, ходят в школьной форме? Понимают, что школа для учебы, а не для самовыражения.

Антон, Ханты-Мансийский автономный округ

Оставить косичку!

- Правила, что нельзя носить хвост нет. Нет такого правила, которое запрещает быть самими собой.

Алексей Серегин

- Если девочка делает косичку - это норма, если мальчик сделал косичку - его отправляют к психологу. Прекратите дискриминировать мужчин.

Александр, Татарстан

Ну и чего добились педагоги? А если он и завтра и послезавтра с этой прической придет, так и будет жить в кабинете психолога?

Светлана, Бурятия

- Какой маразм начинается! Я могу еще понять, если бы его не пустили с эмблемой нацисткой свастики и усами Гитлера! А тут нет никаких оснований не пускать на занятия.

Малик, Казахстан, Костанайская область

- Какая экспертиза установила, что волосы, собранные резинкой в хвостик длиной 3 см, являются "экстравагантной прической"? Привлечь директора школы, психолога и преподавателей, принимавших участие в этом действе, к ответственности.

Василиса, Нижегородская область

- Это пережитки прошлого, что все должны ходить в одинаковой форме, одинаково стричься, одинаково думать, одинаково делать... Как все, как одно целое. Так, по – вашему, мы и должны жить дальше? Мы никогда не шагнем дальше из-за таких "норм".

Ирина, Иркутск.

- Вон Костя Дзю, например, ходил всю жизнь с косичкой. И никто ему не говорил что он не той ориентации. В прическе мальчика не увидела ничего криминального.

Анна, Иркутская область

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