В прокуратуре рассказали, когда вынесут решение по иркутской школе, где ученика не пустили на уроки из-за косички. Фото: предоставлено мамой школьника.

В иркутском Центре образования №47 побывали сотрудники прокуратуры. Они начали проверку после того, как «Комсомолка» рассказала о конфликте, который произошел в школе в начале сентября. В один из первых дней нового учебного года, там на уроки не пустили 12-летнего мальчика. Руководителям школы не понравилась прическа шестиклассника. Мама сделала ему косичку в виде самурая. Но директор и завучи новую стрижку модника не оценили, объяснив это тем, что с такой косичкой приходить на уроки нельзя по уставу. Шестиклассника отправили в кабинет психолога, где он занимался индивидуально все шесть уроков.

- Наши сотрудники побывали в школе, опросили учителей и руководство, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Теперь осталось опросить маму мальчика. Итоги проверки подведут не за 30 дней, как это обычно бывает, а раньше. Решение по этому вопросу будет вынесено уже в начале следующей недели.

Так выглядит косичка мальчика. Фото: предоставлено мамой школьника.

Историю с косичкой школьника тем временем, продолжают бурно обсуждать в соцсетях. Свое мнение до сих пор высказывают все: от домохозяек до депутатов. Ранее «Комсомолка» узнала у юриста, что грозит руководству школы, если после проверки прокуратуры подтвердится, что права ребенка были нарушены.

- Скорее всего, прокуратура вынесет предписание об устранении нарушений прав ученика, - рассказал «КП»-«Иркутск» юрист, заведующий кафедрой уголовного прав юридического института ИГУ Роман Кравцов. - Также предписание может получить министр образования или начальник управления образования города, чтобы они объяснили учителям все правила внутреннего распорядка. Жесткой ответственности и огромных штрафов здесь вряд ли стоит ждать.

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