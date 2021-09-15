Юрист рассказал, что грозит руководству иркутской школы, где ученика не пустили на уроки из-за косички

Так выглядит косичка, из-за которой мальчика не пустили на уроки. Фото: предоставлено мамой школьника.

В соцсетях уже целую неделю продолжают обсуждать конфликт, который произошел в иркутском Центре образования №47. «Комсомолка» первой рассказала, как в один из первых дней нового учебного года, там на занятия не пустили 12-летнего мальчика. Руководителям школы не понравился внешний вид шестиклассника. А именно его прическа. Все лето он отращивал волосы и перед походом в школу, мама сделала ему косичку в виде самурая. Но директор и завучи новую стрижку модника не оценили, сославшись на то, что с такой косичкой приходить на уроки нельзя по уставу. Шестиклассника отправили в кабинет психолога, где он занимался индивидуально все шесть уроков.

Кроме этого, по словам матери мальчика, учителя внушали ее ребенку, что мужику с такой стрижкой ходить нельзя. А один из педагогов якобы назвал шестиклассника транссексуалом. Директор подтвердила, что мальчик провел все шесть уроков в кабинете психолога, где ему давали задания, но информацию об оскорблении категорически опровергла.

После публикации в «Комсомолке» свою проверку начала прокуратура, сотрудники которой 15 сентября должны приехать в учебное заведение. В соцсетях свое мнение до сих пор высказывают все: от домохозяек до депутатов. Мнения, как всегда разделились: кто-то встал на сторону мальчика, посчитав, что его прическа никак не могла испортить внешний вид, кто-то высказал мнение, что устав школы нужно соблюдать. «Комсомолка» решила узнать у юриста, что теперь может грозить руководству школы, если после проверки подтвердится, что права ребенка были нарушены.

- Я возмущен поведением учителей, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» юрист, заведующий кафедрой уголовного прав юридического института ИГУ Роман Кравцов. – Считаю, совдепия, которая до сих пор сидит у некоторых педагогов в голове, вредит молодому поколению. Что касается прически, мое мнение – она не нарушала устав школы. Просто приятная стрижка с художественным дополнением. Что касается наказания, думаю, что прокуратура вынесет предписание об устранении нарушений прав ученика. Разъяснит законодательство. Также предписание может получить министр образования или начальник управления образования города, чтобы они объяснили учителям все правила внутреннего распорядка. Жесткой ответственности и огромных штрафов здесь вряд ли стоит ждать. Ведь еще не доказано, оскорбляли мальчика или нет. Кстати, слово транссексуал не является оскорбительным, оно общеупотребительное. Но если ребенка так назвали, это конечно было неуместно. Я бы в этой истории еще поставил вопрос о соблюдении этических норм педагогическими работниками.

Юрист также считает, что мальчика все-таки отстранили от учебного процесса без веской причины. Так как нужно было поступить директору и завучам?

- На каком основании его не допустили на уроки, - удивляется Роман Кравцов. – Он что, был пьян или под наркотиками? Нет! Своим видом он никого не оскорбил. Руководство школы должно было сразу вызвать на место законного представителя ребенка. И начинать все разговоры с учеником только в присутствии лица, который будет защищать его интересы. Начинать разборки с мальчиком было недопустимо. Ладно бы ему еще психолог какие-нибудь вопросы задавал. А тут один высказался, второй… Так что здесь как раз есть стопроцентное нарушение.

Также Роман Кравцов рассказал, какие требования выдвигают к внешнему виду студентов на юрфаке в университете, где он преподает больше 20 лет.

- У нас тоже есть требования к внешнему виду, - говорит Роман Кравцов. - Мы воспитываем будущих юристов, поэтому приходить на пары в спортивном костюме у нас запрещено. Но чтобы возмущаться прической. У меня полно студентов с такими хвостиками. И почему мы должны не уважать их выбор и права?

Ранее инцидент в школе №47 прокомментировал министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

- Мы должны решить конфликтный вопрос между родителями и администрацией школы, - отметил Максим Парфенов. - Ребенок в этом случае пострадать не должен. Задача школы воспитать ребенка, дать образование и выпустить его успешным, уверенным в своих силах и в своем будущем. Подобные случаи должны решаться между взрослыми.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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