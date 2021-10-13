Иркутянка ждала предложения от своего избранника 40 лет. Когда влюбленным стукнуло 90, они поженились

Молодожены Галина Устиновна и Николай Терентьевич. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Ириной Сергеевой

Даже если вам под 90 лет, надежда выйти замуж есть! То, что любви все возрасты покорны, еще раз доказали молодожены из Иркутска – 91-летний Николай Кравченок и 89-летняя Галина Рыкова. На днях пара влюбленных сыграла свадьбу. Их чувства в прямом смысле проверены годами. Галина Устиновна ждала предложения от Николая Терентьевича 40 лет!

- Мы познакомились примерно в конце 1981-го, или начале 1982 года, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Галина Устиновна. – Я тогда работала бухгалтером в поселке Еланцы, недалеко от Байкала. Николая, статного красавца в милицейской форме, которому было слегка за 50 лет перевели работать в наш поселок из Усолья-Сибирского.

О личной жизни в те годы, Галина Рыкова признается, и не думала. После смерти мужа ей в одиночку пришлось растить трех дочерей. Женщина для себя решила, пока не выдаст замуж девчонок, свою судьбу устраивать не будет. И своему слову осталась верна. В июне 1982-го младшая дочь Ирина сыграла свадьбу, а через месяц Галина и Николай начали жить вместе.

- У Николая тоже была семья и двое детей, - продолжает Галина Устиновна. – Когда мы познакомились, он уже с ними не жил. Вот только штамп развод оформить официально отказывался. Через несколько месяцев после нашего знакомства, просто купил кольца, мы ими обменялись и стали жить как муж с женой.

Церемония бракосочетания прошла скромно. Фото: Ленинский ЗАГС Иркутска

На предложении руки и сердца, ЗАГСе и штампе в паспорте Галина Устиновна никогда не настаивала. В принципе речь про это не заводила, ей было достаточно, что любимый человек рядом. Признается, почти за 40 лет вместе даже ни разу не поругались!

- Когда стали пенсионерами и переехали в Иркутск, тем более было не до развода и свадьбы, - говорит Галина Устиновна. – Николаю просто не хотелось тревожить бывшую жену этими проблемами. Все-таки она тоже была в солидном возрасте.

Но в прошлом году первой супруги Николая Терентьевича не стало.

- Я теперь окончательно свободен, выходи за меня, - сказал Николай Терентьевич Галине Устиновне и даже встал на одно колено. Любимая ответила – «Да».

Пышную свадьбу с фатой, костюмом, выкупом невесты и тамадой, пенсионеры-молодожены, устраивать не стали. Расписались в ЗАГСе, а потом отметили событие в узком кругу - посидели в кафе с детьми, внуками и правнуками.

- Поскольку кольца не покупали, Николай Терентьевич спросил у мамы, что ей подарить, она ответила, что хочет золотую цепочку, - говорит дочь Галины Устиновны Ирина Сергеева. – Они вместе пошли в ювелирный салон и выбрали украшение.

Медовый месяц молодожены проводят дома.

- Знаете, они до сих пор общаются друг с другом с такой нежностью, будто их роман только начался, - заключает дочь невесты. – Во всем поддерживают друг друга.

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