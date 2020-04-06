«Этот день – только для нас двоих»: в Усть-Куте пара сыграла свадьбу в медицинских масках и без гостей

Вальс Мендельсона, обручальные кольца и клятва в любви и верности. Казалось бы, обычная церемония бракосочетания. Только вот криков «Горько!» не будет, как и самого поцелуя влюбленных. Ведь в ЗАГСе нет ни одного гостя, а жених и невеста… в медицинских масках. Да-да, именно такую - скромную, но трогательную свадьбу - на днях сыграли 61-летняя Ирина и 66-летний Николай Малашкины в северном Усть-Куте. Зачем откладывать создание семьи на лето или осень, ждать, когда уляжется коронавирус и можно будет созвать сотню гостей? Ведь этот день - только для двоих.

- Мы пришли в ЗАГС, чтобы связать свой союз, а не ради показного торжества. Ну и что, что расписались в медицинских масках и резиновых перчатках? Это нас ничуть не огорчило. Главное, что мы вместе, - улыбаются молодожены.

Невеста приехала к жениху в Усть-Кут из Оренбурга. Фото: Антон АСЕЕВ, ТРК "Диалог".

А началась их история в 2018 году. Ирина тогда жила в Оренбургской области. Бывший экономист и предприниматель, она даже на пенсии ведет активный образ жизни. Бег, зарядка и здоровое питание - и никак иначе! В соцсетях у нее много друзей по интересам со всей страны. Как познакомилась с Николаем Малашкиным из далекой Сибири, и кто первым написал, Ирина уже и не помнит. Но приятельская переписка о спорте спустя год переросла в нечто большее. Захотелось встретиться вживую.

- В прошлом году Николай все бросил, купил билет на поезд и приехал ко мне в город Орск, за четыре тысячи километров, - рассказывает Ирина Малашкина.

Они вместе занимались спортом, бегали, ездили на природу. Родственникам и друзьям Ирины он тоже понравился. Полторы недели пролетели незаметно. Собираясь домой, Николай неожиданно предложил:

- А поехали со мной в Усть-Кут!

- А поехали! - с улыбкой ответила Ирина. Она уже поняла, что встретила родную душу. Свою квартиру оставила двоим приемным детям, которых она вырастила, да мигом собрала чемоданы.

Перед тем, как махнуть в Сибирь, пара заехала в Екатеринбург, в гости к тете Ирины. Но ведь сидеть дома - точно не про них. Узнав про интересное состязание - забег по лестницам на 52 этаж (!) в местном бизнес-центре - они тут же рванули участвовать. И вот, когда они поднялись на самый верх, на смотровую площадку высотки, откуда открывается шикарный вид на город, Николай вдруг опустился на одно колено с заветными словами: «Выходи за меня замуж!»

- Конечно, я не ожидала, но без раздумий сказала: «Да», - счастливо смеется Ирина.

Уже полгода, как она переехала за возлюбленным в Усть-Кут. Николай работает охранником, супруга заботится об уюте в доме. Сибирская природа им по душе: и по грибы-ягоды вместе можно сходить, и на лыжах покататься, и пробежку на свежем воздухе устроить, и овощи на огороде вырастить. Вместе им не бывает скучно.

- Теперь мы крепкая и счастливая семья, пусть и без пышной свадьбы, - улыбаются молодожены.

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