Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: для кого в регионе вакцинация стала обязательной

Вакцинация в Иркутской области стала обязательной, но пока не для всех
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Коронавирус в Иркутске, 18 октября. В Приангарье снова растет число выявляемых за сутки случаев заражения, также растет и число жертв пандемии. Накануне было 20 скончавшихся с диагнозом COVID-19, это максимум с конца августа. Никто уже и не скрывает, что в регионе началась четвертая волна коронавируса, по данным специалистов она продлится от 6 до 10 недель. Уже на сегодняшний день в ковидных госпиталях снова около четырех тысяч пациентов и число их увеличивается на десятки с каждым днем. В Иркутской области с начала распространения новой коронавирусной инфекции выявлено уже больше 116 тысяч заражения. Статистика на 18 октября [данные уточняются]
Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: обязательная вакцинация
В Иркутской области глава Роспотребнадзора накануне подписал указ о том, что вакцинация от COVID-19 у нас становится обязательной, пока только для отдельных категорий граждан.
- В настоящее время на территории Иркутской области сохраняется высокий риск распространения COVID-19, - гласит документ. – С 38 календарной недели отмечается активация эпидемического процесса. На 40-ой неделе темп прироста заболеваемости в 6 раз превысил уровень предыдущей недели.
Поэтому в связи с продолжающейся угрозой заражения коронавирусом, утвержден список тех, кто подлежит обязательной вакцинации.
Список тех, кто подлежит обязательной вакцинации в Иркутской области
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: продолжается вакцинация от гриппа
В Приангарье прививку от гриппа поставили уже 31% жителей – более 440 человек. В планах привить 60% сибиряков в регионе.
- Всего в Иркутскую область поступило более 725 тысяч доз вакцины, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Прививка от гриппа бесплатна, ее можно поставить в поликлинике по месту прикрепления.
Кстати, в этом году в Иркутске можно будет сделать «укол здоровья» можно и в Сибэкспоцентре. Кампания продлится до конца ноября.
НА ЗАМЕТКУ!
Между прививкой от гриппа и вакцинацией от коронавируса должен быть промежуток в месяц.
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