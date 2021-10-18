Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: для кого в регионе вакцинация стала обязательной

Вакцинация в Иркутской области стала обязательной, но пока не для всех Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 18 октября. В Приангарье снова растет число выявляемых за сутки случаев заражения, также растет и число жертв пандемии. Накануне было 20 скончавшихся с диагнозом COVID-19, это максимум с конца августа. Никто уже и не скрывает, что в регионе началась четвертая волна коронавируса, по данным специалистов она продлится от 6 до 10 недель. Уже на сегодняшний день в ковидных госпиталях снова около четырех тысяч пациентов и число их увеличивается на десятки с каждым днем. В Иркутской области с начала распространения новой коронавирусной инфекции выявлено уже больше 116 тысяч заражения. Статистика на 18 октября [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: обязательная вакцинация

В Иркутской области глава Роспотребнадзора накануне подписал указ о том, что вакцинация от COVID-19 у нас становится обязательной, пока только для отдельных категорий граждан.

- В настоящее время на территории Иркутской области сохраняется высокий риск распространения COVID-19, - гласит документ. – С 38 календарной недели отмечается активация эпидемического процесса. На 40-ой неделе темп прироста заболеваемости в 6 раз превысил уровень предыдущей недели.

Поэтому в связи с продолжающейся угрозой заражения коронавирусом, утвержден список тех, кто подлежит обязательной вакцинации.

Список тех, кто подлежит обязательной вакцинации в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: продолжается вакцинация от гриппа

В Приангарье прививку от гриппа поставили уже 31% жителей – более 440 человек. В планах привить 60% сибиряков в регионе.

- Всего в Иркутскую область поступило более 725 тысяч доз вакцины, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Прививка от гриппа бесплатна, ее можно поставить в поликлинике по месту прикрепления.

Кстати, в этом году в Иркутске можно будет сделать «укол здоровья» можно и в Сибэкспоцентре. Кампания продлится до конца ноября.

НА ЗАМЕТКУ!

Между прививкой от гриппа и вакцинацией от коронавируса должен быть промежуток в месяц.

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