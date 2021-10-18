За сутки 395 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждым днем продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 395 жителям региона. 112 из них проживают в Иркутске. С весны 2020 года, у нас уже 116 465 зараженных. Госпитализированы на данный момент 4 080 пациентов. Прирост за сутки составил 88 человек. Такие данные 18 октября привел оперативный штаб.

По-прежнему растет и смертность. За сутки от коронавируса скончались еще 19 зараженных. Число умерших выросло до 5 171. Еще 464 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки два пациента.

Что касается приятных новостей, то вновь выросло число выздоровевших. Болезнь победили еще 49 сибиряков. Теперь в Приангарье 104 522 выздоровевших.

Медики просят жителей Приангарья носить защитные маски в общественных местах.

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