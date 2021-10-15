Обязательная вакцинация от коронавируса в Иркутской области введена для отдельных категорий населения

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Иркутской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четвертая волна коронавируса захлестнула Иркутск. В ковидных госпиталях региона лечатся уже 3, 7 тысячи пациентов, а буквально пару недель назад их было около двух тысяч. Среди заразившихся больше всего работающих жителей региона. В связи с этим обязательная вакцинация от коронавируса введена в Иркутской области. Об этом сообщает врио главного санитарного врача по Иркутской области Михаил Лужнов.

- При анализе заболеваемости установлено, что за последнюю неделю среди заболевших 68,9% составили люди в возрасте от 18 до 65 лет, 13,4% - дети до 18 лет, 17, 7% - люди старше 65 лет, - отметил Михаил Лужнов. - Среди заразившихся больше всего работающих людей - 40%, тех, кто имеет на работе большее количество социальных контактов = сотрудников образовательных, медицинских организаций, банков, офисов, транспортной сферы, государственных и муниципальные служащих. При этом, по данным министерства здравоохранения Иркутской области, охват иммунизацией против COVID-19 остается низким. Полностью закончили вакцинацию только 19,5% государственных и муниципальных служащих, 29,4% работников сферы услуг, 41% работников транспортных предприятий, 44% работников образования. Необходимо учитывать что они могут стать источником инфекции.

В связи с чем и принято постановление Главного государственного санитарного врача по Иркутской области об обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям сразу нескольких категорий населения. Согласно этому документу, прививку от COVID-19 должны сделать все, кто в силу профессиональных обязанностей много и часто общается с людьми.

Это все жители региона старше 60 лет, госслужащие и муниципальные служащие, студенты и школьники старше 18 лет, работники здравоохранения и образования, торговли, общепита, транспорта, промышленности, ЖКХ, энергетики, сферы услуг, вахтовики.

- Постановление не распространяется на людей, имеющих документально подтвержденные противопоказания к прививке против COVID-2019,- говорится в постановлении.

Первый компонент вакцины необходимо сделать до 25 ноября, а полностью завершить иммунизацию - до 25 декабря 2021 года. Обязательная вакцинация от коронавируса в Иркутской области позволит привить 80% населения региона.

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