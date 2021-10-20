11 лет лечения от бесплодия и 8 неудачных ЭКО. 38-летняя сибирячка стала мамой близнецов после совета бурятского ламы

Елена и Андрей Пичугины считают рождение своих сыновей настоящим чудом. Фото: архив семьи Пичугиных

Елена и Андрей Пичугины выглядят, как идеальная пара с экрана: на работе он профессиональный фитнес-тренер, дома – любящий и заботливый муж; она яркая красавица-блондинка, трудится менеджером в банке и успевает по хозяйству. Неудивительно, что впервые встретилась пара именно в спортзале, где профессиональный армрестлер тягал железо во время тренировок, а Елена вместе с подругой готовились к летнему сезону. Знакомство быстро перешло в романтические свидания, а уже через несколько недель влюбленные стали жить вместе.

Андрей и Елена познакомились в спортзале и быстро поняли, что любят друг друга. Фото: архив семьи Пичугиных

Забеременеть не получалось

- 3 года мы друг к другу, как говорится, притирались, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» уланудэнка. – Со свадьбой не торопились, так как не считали роскошный праздник чем-то обязательным. Но признаю, когда Андрей сделал мне предложение, была безумно рада. С рождением детей сначала тоже не спешили – хотели пожить для себя. Так прошел первый год, второй, третий…затем поняли – что-то не так.

С этого момента для семьи Пичугиных начались многочисленные хождения по врачам. Ни Елена, ни Андрей никогда не жаловались на здоровье, наоборот – занимались спортом, не имели вредных привычек и даже не представляли в чем причина неудачных попыток стать счастливыми родителями.

На третий год Андрей сделал Елене предложение стать его женой. Фото: архив семьи Пичугиных

- Позже оказалось, что проблемы с репродуктивной функцией есть у нас обоих, - вспоминает Андрей Пичугин. – Еще пару лет врачи настаивали: «Старайтесь забеременеть самостоятельно». Прописывали кучу лекарств и даже обычные витамины, которые, конечно же, не приносили никакого эффекта.

После безрезультатного лечения семья поняла, что другого выхода, кроме ЭКО - нет. Супруги знали, что этот метод помогает даже тем парам, в которых вероятность зачатия практически равна нулю, тем более в России действует специальная программа, которая дает шанс пройти процедуру бесплатно. В частных клиниках ее цена может достигать 170 тысяч рублей, при этом стопроцентной гарантии стать мамой никто предоставить не может.

Первая попытка ЭКО у Елены была в 2016 году. Но организм сибирячки отверг яйцеклетку и беременности не случилось.

- За 11 лет мы с Андреем пережили 8 неудачных попыток искусственного оплодотворения, - рассказывает «Комсомолке» сибирячка. – Но мы никогда не переставали верить, что у нас все получится. Каждый раз врачи назначали новое лечение и анализы. Ничего не выходило!

Оставалась надежда на чудо

Но Елена продолжала верить в то, что счастье возможно. Она бывала и в храмах, и в дацанах Бурятии.

- А через две недели после девятой попытки ЭКО мы с мужем решили посетить Иволгинский дацан, где хранится нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Монастырь находится в 30 километрах от Улан-Удэ. Туда мы приехали специально, чтобы помолиться о беременности. После решили посетить ламу-лекаря. Он был немногословен, даже не выслушав мою проблему, сказал: «У тебя холодная матка, нужно лечить». Он дал мешочек с какой-то травой, наказал заваривать и пить. Спрашивать название даже не стала – полностью доверилась.

К слову, девятая процедура отличалась от остальных и была сделана с помощью криопереноса – женщине вживили две замороженных оплодотворенных яйцеклетки, чтобы увеличить вероятность зачатия. Стоит ли говорить, что именно эта попытка стала удачной. Однако, ко всеобщему удивлению, несмотря на то, что одна из клеток не прижилась и погибла, УЗИ все равно показало два эмбриона.

- Из-за того, что при ЭКО часто одновременно делают несколько пересадок, вероятность рождения двойни или тройни очень высока, - рассказывает Елена Пичугина. – Этого мы и ждали, в глубине души надеялись, что одновременно родятся сестричка и братик, но судьба распорядилась иначе. Оказалось, что выжившая клетка после гибели другой поделилась надвое. Врачи заявили – близнецы!

Счастью Пичугиных не было предела. Но на шестом месяце беременности оказалось, что у детей развился синдром, который часто встречается у близнецов. Из-за него между детьми неравномерно распределяется кровь и один ребенок «обкрадывает» другого. Это привело к тому, что пострадавший эмбрион был слабее и мог вовсе погибнуть. Была необходима сложная внутриутробная операция, которую не делали в Бурятии. К счастью, в республиканском минздраве супругам помогли быстро найти необходимого специалиста в столице.

Счастье пришло в дом Пичугиных вместе с двумя сыновьями

Кажется, что близнецы хотели быстрее увидеть свет. Мальчишки родились раньше срока – на 27 неделе беременности. Женщина даже не успела официально уйти в декрет, как почувствовала первые схватки. Благо, это произошло в тот момент, когда сибирячка в очередной раз лежала в больнице на обследовании, иначе, говорят врачи, каждая потерянная минута могла привести к тяжелым последствиям для здоровья хрупких малышей.

- 8 октября Марку и Демиду исполнилось 4 месяца, - делится радостью счастливая мама. – Детьми из пробирки назвать их сложно, обычные карапузы – агукают, кушают, иногда плачут. Однако сразу после рождения мальчиков перевели в реанимацию, где они провели полтора месяца. Все это время мы наблюдали за ними лишь из-за стекла. Маленькие комочки весом чуть больше килограмма они находились под постоянным наблюдением врачей. Никто не давал точных прогнозов об их судьбе. Эмоций не передать, как было страшно, но плакать было нельзя. Затем я провела с ними три недели в отделении патологии. Каждый день, как мантру, я шептала им: «Вы будете здоровыми и станете спортсменами, как папа». Чудом нам удалось избежать страшных диагнозов и осложнений. Сегодня единственное их отличие друг от друга в весе в один килограмм – последствие синдрома. Но врачи обещают, что скоро все выровняется и разница будет незаметна.

Выписка Марка и Демида произошла только спустя почти 2,5 месяца после рождения. Фото: архив семьи Пичугиных

Андрей и Елена все еще привыкают к роли родителей, на помощь к ним пришла бабушка. Признаются, детки уже успели показать свои характеры и испытать маму и папу на прочность, но те готовы им все простить.

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