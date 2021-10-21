"Я получила кредит под 40% вместо фитнес-абонемента". Как дурят клиентов в тренажерных залах

Рассказываем, как дурят клиентов в тренажерных залах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Знакома история, когда берешь годовой абонемент в спортзал, но по факту ходишь всего месяц-два, а остальные 10 сгорают? Фитнес-центры неплохо наживаются на клиентах, впаривая занятия «оптом». А иногда еще в кредит! При этом на занятиях никто вами чутко не руководит, тренеры в принципе не обращают внимания на то, правильно ли вы делаете упражнения. У них на уме чаще совсем другие мысли, как бы впарить клиенту дополнительные услуги! Какие еще уловки существуют? Профессиональные секреты раскрыли менеджер Виктория и инструктор спортивного клуба Антон.

Фитнес в долг

Приходишь в фитнес-студию, мечтая о красивой фигуре, а выходишь после первого же визита... с кредитом на 40 тысяч! Не знали о таком?!

- Водится за нами такой «грешок», впаривать займы втихую, - не отрицает Виктория. - Шаг первый - хорошенько обработать клиента: расписать в красках, какая у нас уникальная студия, лично познакомить с обаятельными тренерами, подарить первое бесплатное занятие. Если после этого он задумается об абонементе, идем в атаку! Шаг второй - запугать. Мол, сегодня последний шанс купить пакет занятий по акции -30%, супервыгодно, если не сейчас, то никогда! Хотя, на самом деле, делаем скидки каждый месяц…

И когда взволнованный клиент судорожно кричит: «Оформляем!», начинается самое интересное. Менеджер ловко вытягивает из него все личные данные: паспорт, место работы, уровень дохода, просит сделать фото и даже назвать банковские коды, которые уже приходят на телефон. На робкий вопрос, зачем это все, бросает лаконичное: «Для рассрочки. Вам же так удобнее, чем все сразу оплатить?»

И только вечером, придя домой и развернув подписанные бумаги, вы заметите, что беспроцентная рассрочка -это вообще-то стандартный банковский кредит на год. Да, без переплат, но только если вы исправно вносите платеж каждый месяц. Стоит задержать хоть на день, посыплются бешеные проценты- до 20% в месяц! Прощай, кредитная история, привет долги. Об этом вас, конечно, в фитнес-клубе не предупреждали…

- Спорить начинают все, а потом сразу замолкают,когда узнают условия отказа – конские неустойки, - говорит Виктория. –Даже если обратитесь в суд, он все равно на нашей стороне, договор ведь подписан. Зачем это надо фитнес-студии? Гарантия получения платежеспособного клиента минимум на 1 год, который точно не сбежит в другой клуб, а также проценты в случае невыполнения условий кредитного договора. Поверьте, таких, кто забывает день в день внести оплату, немало, а для нас это выручка. Вот клиентам и остается молча платить ссуду и ходить на занятия. А куда деваться?! Ну а там обман продолжается…

Невыгодные абонементы

Абонемент на поверку тоже окажется не таким уж прекрасным. «Все включено» означает, что помимо зала вам вроде как доступны бассейн, сауна, массажи. Все эти «плюшки», разумеется, тоже не бесплатные, их стоимость как раз и перекроет«суперскидку», которую предлагают на сам абонемент. Но вас мигом уболтают, что это дешевле, чем покупать допуслуги отдельно: «А вам точно захочется расслабиться после тренировки, только гляньте, какая у нас роскошная релакс-зона!».

- Подвох в том, что на деле сауна и бассейн зачастую закрыты то на ремонт, то на обработку, а массажисты якобы болеют. Прорваться в СПА практически нереально, - откровенничает Виктория. - При этом от абонемента уже не откажешься, иначе заставят еще и неустойку заплатить - а это почти вся сумма абонемента.

И без него никак. Разовые занятия слишком дорогие, от 1000 рублей, а в пакете они выходят ощутимо дешевле - от 300 рублей. Но фишка в том, что деньги за год вперед фитнес-центр от вас (или от банка, если оформлена рассрочка) уже получил, а сможете ли вы тренироваться - ваши проблемы.

- Допустим,вы собирались ходить на йогу и пилатес, но записаться никак не можете: то тренер требует повышенный уровень подготовки, то просто нет свободных мест, - перечисляет менеджер. -Так бывает, когда клуб заманивает больше посетителей, чем может обслужить. Взамен вам предложат«разок» сходить в зал на беговую дорожку или потягать железо - не пропадать же абонементу! Но высока вероятность, что вы услышите то же самое и завтра, и через месяц.

Тренеры видят в вас кошелек

«Приобрела абонемент на три месяца в «качалку». Во время упражнений что-то делала неправильно, тренер подсказывал, как обращаться с «железом». А позже на ресепшене мне заявили, что надо доплатить 1,5 тысячи за персональную консультацию! Надо ж было заранее предупреждать!» - а это уже из жалоб в интернете.

- В зале всегда есть дежурный тренер, который должен помогать бесплатно - это уже входит в стоимость занятий, - отвечает Антон. - Но есть ушлые товарищи, которые запросто выставят вам новый счет. А если наглости на такое не хватит, то возьмут хитростью. Частая уловка - показать в зале подосланного «качка», дескать, это ученик тренера, а когда клиент обзавидуется форме, то его осталось только развести на персональные занятия. А это порядком дороже - занятие от 1,5 тысяч! И, конечно же, обещанного результата так скоро, как обещают, вы не достигнете. Невозможно за пару месяцев вдруг стать бодибилдером!

Да и не в интересах тренеров, чтобы вы быстро добились фигуры мечты. Лучше составить программу занятий полегче, чтобы клиент дольше ходил в зал и приносил побольше кровных.

- Как бы вам ни улыбались тренера, помните, что в вас видят в первую очередь кошелек, - предупреждает Антон.

- И не удивляйтесь, если высококвалифицированный специалист» может оказаться бывшим барменом или таксистом, - подхватывает Виктория.

Сомнительные батончики и коктейли

В любом клубе есть фитнес-бар, где торгуют добавками, батончиками, белковыми коктейлями, но, увы, не всегда качественными. А еще и откровенно впаривают их!

- Например, пару раз «ненароком» предупреждаем клиента, что без наших добавок он будто бы не сможет нарастить мышцы, - рассказывает Антон. - Когда покупатель «готов», продаем продукты с рук, якобы с приличной скидкой. На деле же цена окажется выше, чем в любом магазине спортпитания. Другая уловка - расхвалить коктейли и батончики так, что люди поверят в уникальность товара, и сами будут умолять придержать для них упаковочку.

А готовые блюда в таких кафе? Тоже стоят втридорога, хотя любой салат для похудения здесь, как правило, - обычная морковка с капустой. А популярные фитококтейли - чаще всего сладкие магазинные соки, смешанные с минералкой. От таких точно не постройнеешь! Получается замкнутый круг – чем больше угощаешься в фитнес-баре, тем больше нужно ходить в тренажерный зал, чтобы сжечь набранные калории.

- Выгода огромная, но только не для клиента, - говорят сотрудники клуба.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Три пункта в договоре, которые должны насторожить

Внимательно читайте договор прежде, чем подписать. В нем можно найти условия, которые сразу нарушают ваши права, как потребителя. Например:

1. Навязывание дополнительных услуг за дополнительную плату без вашего согласия.

2. Отказ возвращать деньги за неиспользованные занятия при расторжении договора.

3. Штрафы и неустойки при расторжении договора по вашему желанию.

Увидели что-то из этого? Соглашаться явно не стоит.

ВАЖНО

Еще топ-3 совета, как не попасть впросак

1. Не стесняйтесь заранее подробнее расспросить о тренерском составе, попросить показать дипломы и сертификаты, а также узнать обо всех программах и услугах. Фитнес-клуб должен сразу предоставить эту информацию.

2. Обязательно сходите на первое бесплатное занятие (есть практически во всех клубах), чтобы заранее убедиться, что тренер, зал, инвентарь и программа занятий вам действительно подходят.

3. Чистота помещений тоже очень важна. Загляните под коврик в душевых или в зале - если под ними пыльно и грязно, значит уборка проводится некачественно, и есть риск подхватить какую-либо заразу.

- Помните, что потребитель, обнаружив недостатки услуги, вправе потребовать безвозмездно их исправить или же уменьшить цену, - добавляют в Роспотребнадзоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь жертвы Финико и советы кредитного юриста из Иркутска, как не «подарить» деньги мошенникам

Топ признаков, что вас заманивают в финансовую пирамиду - красивые обещания и ни слова о рисках, как это было с Финико (подробности)