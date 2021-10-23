Байкал, шаманы и буузы. Иркутянка создает небанальные эскизы патриотичных татуировок

32-летняя Юлия Прозорова ищет желающих навсегда запечатлеть на теле напоминание о малой родине. Фото: архив Юлии Прозоровой

- Помню, когда мне было 13 лет, мама купила мне книжку о татуировках. С тех пор я точно знала, что стану мастером, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» Юлия Прозорова. А ведь школьница исполнила свою мечту – сегодня одному из лучших тату-мастеров Иркутска 32 года, свою карьеру девушка начала в 2015-м. Одним из первых ее клиентов стал будущий муж Максим.

- Тогда он работал на заводе, - вспоминает Юлия. – Труд тяжелый, занятость – с утра и до позднего вечера, а зарплата – копейки. Я предложила ему все бросить и заняться пирсингом. А уже позже он тоже стал тату-мастером.

Так выглядят готовые работы. Байкал, горы и сибирские медведи. Фото: архив Юлии Прозоровой

За все годы сибирячка воплотила в жизнь больше двух тысяч работ. Сегодня она известна своими реалистичными портретами, исполненными в ярких, сочных цветах. Каждый эскиз мастер разрабатывает сама, вдохновляясь идеями и желаниями клиентов. А специально для патриотов своей малой родины Юлия создала серию тату, напоминающих о Байкале, шаманах и бурятских буузах.

Как мастер тату Юлия известна яркими реалистичными портретами. Фото: архив Юлии Прозоровой

- Сама я родом из Якутии, но меня очень вдохновляет, как иркутяне любят свой край, - рассказывает Юлия Прозорова. - Пока мне удалось воплотить в жизнь только две-три работы, но желающих набить что-нибудь патриотичное - много.

В сюжете есть место даже для бурятских бууз. Фото: архив Юлии Прозоровой

Сибирячка признается, сложнее всего составлять гармоничную композицию с контуром Байкала, так как озеро имеет вытянутую форму, а ведь именно это изображение остается самым популярным.

В объятиях байкала. Фото: архив Юлии Прозоровой

К слову, выбирать татуировку необходимо не только по понравившемуся сюжету, но и по цветовой гамме. Опытный мастер предупреждает: людям с загоревшей или темной от рождения кожей не стоит набивать светлые и пастельные изображения, так как они могут приобрести другой оттенок. Больше всего в этом случае подойдут тату в черно-белом исполнении.

Шаманка в исполнении иркутского мастера. Фото: архив Юлии Прозоровой

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