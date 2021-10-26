«Вас забыла спросить»: мать запертых в квартире детей из Братска шесть дней была у подруги

Мать запертых в квартире детей из Братска шесть дней была у подруги. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Горе-мать из Братска, которая на несколько дней заперла своих сыновей одних в квартире, задержана полицией. Ее разыскивали два дня. В это время четверо братьев, старшему из которых 10 лет, а младшему -1 год, ждали маму в реабилитационном центре. Оказалось, что пока ее дети едва не погибли от голода, 31-летняя женщина была в гостях у знакомой. Скорее всего, правоохранители своим появлением прервали очередное застолье. Выяснилось, что из дома она ушла за четыре дня до того, как об оставленных без присмотра детях узнали инспекторы по делам несовершеннолетних.

В следственном комитете на вопросы о причинах ее поступка сибирячка раздраженно отвечала: «Вы мне никто, чтобы перед вами отчитываться! Забыла спросить». Затем пообещала, что пить бросит и заберет мальчиков обратно. Тем временем против нее возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время следователями СК женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и помещена под стражу, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Она подозревается в совершении деяний, предусмотренных ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, об оставленных в квартире детях 24 октября в полицию сообщили жители той же многоэтажки. Четыре мальчика не погибли от голода лишь благодаря соседям. Одна из женщин подкармливала ребятишек через окно, цепляя узелки с передачками за веревку, которую спускали старшие братья вниз с третьего этажа.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы и инспектор ПДН вызвали пожарную машину и с помощью автолестницы забрались внутрь квартиры. После спасательной операции мальчишек осмотрели медики – их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что ни один из отцов с семьей не жил. Женщина воспитывала детей одна, часто выпивала и уже попадала в поле зрения полиции. В изоляторе она пробудет до окончания расследования. Дело на контроль взяла прокуратура Братска.

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