В Братске запертым и брошенным матерью детям соседи поднимали узелки с едой по веревке на третий этаж Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Мама нас закрыла и ушла, мы одни, - донесся в ответ на стук полицейских в двери детский голос. Сказать, что инспекторы были ошарашены, - ничего не сказать. Но не тем, что в запертой квартире, словно в клетке, оказались четверо мальчишек, старшему из которых – 10 лет, а младшему – всего годик. А тем, что дети одни они сидели уже несколько дней! И соседи, зная об этом, кормили ребятишек через… окно. Картина без прикрас: цепляли узелки с передачками за веревку, которую спускали старшие братья вниз с третьего этажа, и вот так подкармливали. Став свидетелем этой жуткой сцены, одна из жительниц дома и позвонила в полицию.

Проверить, а действительно ли все так, отправили экипаж патрульно-постовой службы по адресу. Поговорили с двери и поняли, дети действительно в беде. Тогда приняли решение срочно вызволять братьев. Спустя несколько минут после звонка в МЧС, к дому подъехала пожарная машина с автолестницей.

Забравшиеся на подоконник полицейские прошли вглубь квартиры и встретили детей в коридоре. Мальчики были раздеты до белья, на полу лежала гора разбросанных игрушек. А сама квартира – не заброшенная берлога, вполне приличное жилье: свежий ремонт, хорошая мебель, все светлое, чистое, опрятное. Кадры из спальни и коридора сняли инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Да и дети на маугли не похожи… Где же тогда их мать?

Она, как выяснилось, не раз попадала в поле зрения инспекторов ПДН, семья состояла на учете как неблагополучная. Соседи предполагают, скорее всего, женщина ушла в очередной загул, забыв о сыновьях.

После спасения из заточения мальчиков осмотрели медики, а позже братьев передали в реабилитационный центр. Где находится их мать, до сих пор неизвестно.

- Полицейские разыскивают законных представителей несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, по которым дети остались без присмотра взрослых, - рассказали «КП» - Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Прокуратура Падунского района Братска и региональный СК начали доследственную проверку по признакам преступлений «Халатность», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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