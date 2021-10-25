СК начал проверку из-за запертых в квартире четырех детей в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

СК проведет доследственную проверку после того, как жительница поселка Осиновка в Братске заперла четырех детей от 1 года до 10 лет в квартире и оставила их без присмотра. 24 октября сообщение в полицию поступило от соседки семьи. Прибыв на место, полицейские вынесли всех детей через окно. После осмотра врачей их направили в реабилитационный центр. Было установлено, что мать ушла из дома несколько дней назад. Ее местоположение до сих пор неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Установлено, что семья состоит на профилактических учётах как неблагополучная, -отметили в ведомстве.

Проверку проведут по признакам преступлений "Халатность", "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям или бездействию работников органов системы профилактики и матери четырех детей.

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