Прокуратура начала проверку после спасения 4 маленьких детей из запертой квартиры в Братске

Полицейские вызволили 4 детей из запертой квартиры в Братске, прокуратура начала проверку. Фото предоставлено ГУ МВД РФ по Иркутской области

Прокуратура Падунского района города Братска начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних после того, как полицейские вместе со спасателями вызволили четверых маленьких детей из запертой квартиры, где они провели несколько суток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Мама нас закрыла и ушла, мы дома одни, - рассказали приехавшим полицейским и инспектору по делам несовершеннолетних через дверь запертые в квартире дети. В МВД 24 октября позвонила одна из жительниц поселка Осиновка под Братском после того, как увидела, что детям по веревке передают пакет с продуктами сердобольные соседи.

Полицейские вызвали спасателей и все вместе спустили из квартиры на третьем этаже четверых мальчиков, самому старшему из которых 10 лет, младшему – 1 год. Медики осмотрели ребят, полицейские установили личность их матери.

- Она неоднократно привлекала внимание инспекторов ПДН и находится на соответствующем учете, - говорят в полиции.

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