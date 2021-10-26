«Лотомания»: Играйте с «КП» в любимую игру детства и получайте суперподарки.

Во многих семьях до сих пор сохранилась традиция в выходные собираться вместе за большим столом и резаться в лото. Ведь оно захватывает с головой! «Комсомольская правда» решила создать в Иркутске собственное движение. Совместно с телеканалом ТИВИСИ мы запускаем «Лотоманию»!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ:

1. Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ищите карточки в следующих номерах газеты: от 9, 16, 30 ноября и 7 декабря. Количество карточек, которые вы можете приобрести на одну игру, не ограничено. Чем больше карточек, тем выше шансы на победу!

2. В дни акции, 18, 25 ноября, 9, 16 декабря, следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ, сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru.

3. Во время эфира, ведущий достает из мешка бочонки с цифрами и называет их. Задача игрока вычеркивать

номера бочонков на своих карточках

4. Если вы закрыли за игру все 15 чисел на карточке, вы - победитель!

5. За каждую из четырех игр, в которой вы выиграли, вам начисляется по 1000 бонусных баллов. От акции к акции баллы суммируются. По итогу акции победители обменивают бонусные баллы, полученные за все 4 игры, на подарки. Если вам попались карточки с идентичной комбинацией цифр и они принесли вам победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ!

У каждой из всех четырех игр свой цвет карточек! Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещается!

КСТАТИ

Если вы стали победителем акции, свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» самостоятельно по номеру телефона 8-964-118-20-21, чтобы получить бонусные баллы, в противном случае баллы сгорят. Редакция оставляет за собой право не сообщать игрокам о победе в случае таковой.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск 19, 26 но-

ября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 де-кабря), а также в официальных сообществах в соцсетях «Комсомольской правды», на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь