Иркутская область попала в пятерку регионов России, где все в порядке с работой

Иркутская область - в пятерке регионов России, где все в порядке с работой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пандемия и вынужденные локдауны вызвали волну увольнений. С одной стороны, это произошло потому, что на длительное время закрылась часть предприятий. С другой – потому что потом, когда ограничения снимались, компании предлагали вакансии на более выгодных условиях. Однако в такой ситуации совсем не все, кто лишился места, снова его нашли. Не каждая организация вновь открылась после перерыва. Во всей стране, по данным Росстата, которые проанализировала консалтинговая сеть FinExpertiza, не смогли найти себе место 13% работников. Приангарье - в числе нескольких регионов, где работы хватает всем.

- В Иркутской области получивших «место под солнцем» было на 12,7% больше, чем тех, кто ее потерял, - отмечают аналитики.

Перечень благополучных в этом отношении невелик – всего 9 территорий. Кроме нашего региона, который занял 5 место в этом своеобразном рейтинге, в пятерке еще Камчатка, Магадан, Чукотка, Ингушетия. Также в перечне благополучных оказались Кабардино-Балкария и Сахалин.

Что касается сибирских регионов, то практически везде – серьезный «минус». «Напряженка» с рабочими местами в Новосибирской области (падение сразу на 19%), в Бурятии (-11,9%) и даже в Красноярском крае (-2,3%). В плюсе только Якутия (+2,6%) и Тыва (+1, 9%).

А все дело в том, что в Приангарье и в прошлом году, и сейчас, несмотря на коронавирусные ограничения, делали все для того, чтобы предприятия, хотя и с определенными условиями, продолжали работать. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября они, кстати, они тоже не закрываются, хотя и введены жесткие требования по вакцинации. Определено, что каждая компания должна самостоятельно установить число тех, кто останется «у станка».

Сегодня, по данным Министерства труда и занятости населения региона, для желающих поменять работу есть 72,3 тысячи вакансий. Это достаточно много, хотя желающие подыскать себе место тратят на это в среднем полгода.

Почему все же уходят? Среди формальных причин увольнений чаще всего, конечно, значится «собственное желание». Но в основном – потому что выбор все-таки есть.

- Топ-5 наиболее важных факторов при выборе идеального места работы, составляют конкурентоспособная заработная плата, работа в дружеской атмосфере, удобный график, интересные задачи и возможность находить время для личной жизни, - отмечают аналитики HeadHunter. – Любопытно, что иркутяне выше, чем в среднем по стране, ставят микроклимат в коллективе, при этом серьезно пренебрегая карьерой (ее перспективы ставят только на 8 место в иерархии ценностей).

Такая раскладка возможна только в том случае, если с работой в самом деле все хорошо. А уходят – не только из-за низкой зарплаты (это мотив 47%), но также и из-за скучных задач (каждый четвертый) или потому, что далеко от дома (каждый пятый).