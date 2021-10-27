Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Иркутске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем - небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью 0...-2, днем +4...+6. Это - прогноз погоды в городе от Иркутского гидрометцентра. Все хорошее, в том числе и теплая октябрьская погодка, заканчивается. На этот раз точно. Но после +15 в среду, 27 октября, +5 и мокрый снег -это сурово.

Потом погодка выровняется и вплоть до вторника, 2 ноября, обещает быть относительно неплохой до +...+9 днем и -2...-3 ночью обещает нам Гидрометцентр России. Причем самым теплым из ближайших дней может оказаться 1 ноября, когда воздух может прогреться до +10. Однако ждут, что днем начнется дождь, погода опять испортится. И следующий день, как раз 2 ноября, будет вполне морозным, почти зимним - днем всего +1, а ночью уже -5 и самый настоящий снег.

Впрочем, по предположениям синоптиков, начало ноября все же должно быть достаточно комфортным. Хотя, по данным Гисметео, в первых числах ноября возможны уже от +1 до -7 днем и снег. Все-таки у нас Сибирь.