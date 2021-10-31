Аренда студий и «однушек» в Иркутске подорожала на 29% за год Фото: Александр ГЛУЗ

Малогабаритные квартиры - самые «ходовые» на рынке аренды. Это удобный вариант и для молодых семей, кто еще копит на ипотеку, и для студентов. Но экономить удается все меньше. За год съем студий и «однушек» площадью до 32 квадратных метров в Иркутске подорожал аж на 29%. Наш город обогнали только Сочи, Магнитогорск и Улан-Удэ, где цены с прошлого октября выросли больше, чем на 30%. Почему именно в этих городах?

- Аренда малогабариток подорожала, в первую очередь, там, где взлетели цены на продажу жилья. Из-за этого многие отказались от идеи обзавестись своим гнездышком и пополнили ряды арендаторов, - прокомментировал гендиректор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. - Спрос на съем вырос и стал особенно «давить» на наиболее дешевый сегмент - маленькие квартиры.

А в некоторых городах, наоборот, аренда квартир стоит дешево, и если ценники увеличились всего на 1,5-2 тысячи, то в процентах это кажется существенным ростом – на четверть и больше.

Теперь конкретно о том, во сколько обходится съем. В Иркутске, по данным портала, средняя сумма, которую просят арендодатели в месяц – 13,8 тысяч рублей за студию или «однушку». Совпадает ли с реальностью? Проверим. На сайтах объявлений самые дешевые предложения – всего 6-7 тысяч рублей! Но на удобства рассчитывать не придется. Это, как правило, несколько «квадратов» в деревянных развалюшках, без отопления и с туалетом на улице. За 11-12 тысяч уже можно снять квартирку, но чаще всего пустую и очень далеко от центра города. За более-менее комфортное жилье, благоустроенное и хотя бы со старой мебелью и техникой, запросят никак не меньше 15 тысяч в месяц. А еще прибавят залог в пять тысяч рублей или 50-процентную комиссию…

Однако по ценнику на аренду маленького жилья Иркутск только на 24 месте в стране. Дороже всего, конечно, съем маленькой квартиры обойдется в Москве - в среднем 32 тысячи в месяц. В Сочи отдадите около 25 тысяч, в Санкт-Петербурге - 22 тысячи.

- В этом году рынок найма жилья восстановился. Особенно бодро пошел процесс роста ставок после изменения условий льготной ипотеки, в третьем квартале, - поясняют эксперты.

КОНКРЕТНО

Топ-10 городов с самым большим ростом арендной ставки

1. Сочи (+33,3%),

2. Магнитогорск (+32,1%),

3. Улан-Удэ (+31,1%),

4. Иркутск (+29%),

5. Калининград (+26,2%),

6. Киров (+25,7%),

7. Махачкала (+24%),

8. Череповец (+23,7%),

9. Казань (+23%)

10. Мурманск (+22,6%).

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