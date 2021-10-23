Стоимость аренды жилья в Иркутске растет и растет. Почему?

А свободных квартир на всех не хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть две новости. Как обычно, одна плохая, другая хорошая. Если хорошую новость для покупателей квартир (но не для продавцов) мы уже знаем – цены на жилье начали планомерно снижаться, и за сентябрь сбавили 5,7%, то не самая лучшая – для тех, кто снимает квадратные метры. Тут стоимость как росла, так и продолжает это делать. А все почему? Насидевшись на удаленке в родных маленьких городках и поселках, студенты и офисные работники в этом году вернулись в Иркутск.

- Несмотря на то, что пандемия продолжается, жизнь входит в свою обычную колею, - объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». - Арендаторы возвращаются в города, спрос увеличивается, и аренда квартир дорожает. Медленнее всего - на многокомнатные квартиры, на которые спрос меньше. Повлияло и сокращение предложения на рынке аренды, так как многие собственники жилья, видя, что цены на недвижимость существенно выросли, предпочитают его продать вместо того, чтобы сдавать внаем.

Такая история. И что мы видим? Иркутск. Средняя цена арендованных однушек в городе сегодня – 15,5 тысяч рублей. И за последние три месяца она выросла почти на 7%, а с начала года - 10,4%. Но и это не рекорд. По-настоящему высоки цены в небольших городках, которые волею судеб стали центром нефтяного, газового и золотодобывающего бизнеса.

- Зашла сегодня на сайт объявлений, и… Там, где 20 тысяч — это очень отдаленный район без инфраструктуры, - удивляются жители Усть-Кута. - А там, где 4 тысячи — печное отопление и нет воды.

Ну что ж… Приезжающим на вахту специалистам нужно жилье, и снять однушку за 20-30 тысяч в Усть-Куте или Бодайбо – это вполне нормально.

А в соседнем Улан-Удэ жители не случайно заволновались, когда стоимость квадрата в их городе вдруг начала зашкаливать. Аренда жилья в столице Бурятии показала сумасшедший рост, оставив далеко позади всех конкурентов из Сибири. Однокомнатные квартиры здесь сдают по 16 тысяч в месяц, и с начала года расходы на них у студентов и приезжих подскочили сразу на 20%. Виновата также нехватка нового жилого фонда.

В тех городах, где квартир хватает, цены практически не растут. В Красноярске можно обзавестись однушкой за 14,7 тысяч рублей в месяц (с начала года здесь зафиксировали микроскопическое падение - 0, 5%), а в Новосибирске -1,6%.

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