Больше недели голодала и скулила: в Бурятии спасли застрявшую между гаражами собаку

В Бурятии спасли застрявшую между гаражами собаку. Фото: аккаунт sobakaluck в "Инстаграме".

Понурый вид, грустные глаза, голова опущена на лапки - смотреть на то, как мучается застрявшая между гаражами в Улан-Удэ дворняга, невозможно. Вот и местные жители долго не стерпели такого зрелища и позвали на помощь волонтеров. Надо бедолагу как-то спасать!

- Больше недели собака провела без еды и движения, - рассказали в аккаунте фонда «Собака счастья» в соцсетях. - До ужаса худая!

Пес до того был измучен своей «тюрьмой», что уже не реагировал на людей и на ласковые причмокивания. Что делать, как вытаскивать? Сначала хотели приподнять один из гаражей домкратом, потом поняли - без помощи спасателей не обойтись. Животное доставали специальной петлей.

- Девочка, здоровая и очень красивая, - удивились волонтеры, разглядев узницу как следует.

Даже оказавшись на свободе, она была так перепугана, что боялась пошевелиться и недоверчиво озиралась на спасителей. А потом жадно набросилась на корм.

- Еще бы, настрадалась…

Волонтеры сразу стали подыскивать для четвероногой хозяев, чтобы не пришлось ее вновь отпускать на улицу после всех необходимых процедур.

«Собачка-красавица! Такая хорошенькая! Побыстрее ей обрести семью!» - умилились сибиряки в соцсетях. И среди них, кстати, уже нашлись желающие забрать хвостатую домой.

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