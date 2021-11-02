Озвучили предварительные даты сдачи ЕГЭ в Иркутске в 2022 году

Стало известно, когда в Иркутске начнут сдавать ЕГЭ в 2022 году Фото: Архив "КП"

Для учеников 9 и 11 классов учебный год 2021-2022 важный этап в жизни и пока остальные школьники отдыхают во время осенних каникул, эти ребята продолжают уделять внимание подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Накануне в министерстве образования Иркутской области озвучили даты, в которое пройдут экзамены. Так, ЕГЭ в Иркутске в 2022 году будут сдавать уже в марте: сначала начнется досрочный период – с 21 марта по 15 апреля.

Большинство учащихся сядут за тесты в основной период – с 27 мая по 2 июля, а дополнительный период в 2022 году стартует только в сентябре – с 5го по 20 числа. Расписание экзаменов по дням утвердят весной.

- Одиннадцатиклассникам нужно до 1 февраля определиться с предметами по выбору, по которым выпускники будут сдавать экзамены, - отметили в минобре региона. - У тех, кто учится в 9 классе, времени для выбора на 1 месяц больше – до 1 марта.

Это связано с тем, что досрочный период ОГЭ в планах стоит на месяц позже - с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля, дополнительное время для ОГЭ также намечено на осень – с 5 по 24 сентября.

- Схема проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году пока окончательно не сформирована, - отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - Она будет определена исходя из развития эпидемиологической ситуации и принятых в связи с этим решений Правительства РФ. Кстати, по качеству проведения аттестации в 2021 году Приангарье вошло в десятку регионов по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ.

Напомним, что до сдачи ЕГЭ в Иркутске в 2022 году школьникам предстоит еще одна проверка – итоговое сочинение. Его писать одиннадцатиклассники будут уже 1 декабря. Для этого не позднее, чем за две недели до даты ученикам нужно подать заявление и согласие на обработку персональных данных в своих школах. Дети с ОВЗ могут написать изложение.

- Итоговое сочинение (изложение) – это условие допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования, - отметили в министерстве образования Приангарья. - Результат итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА - бессрочный.

Успеть выразить свои мысли на бумаге школьники должны за 235 минут – это без 5 минут 4 часа. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья выделяется 1,5 часа. Тему сочинения объявят за 15 минут до начала написания. Кстати, есть и дополнительные даты для итогового сочинения: это 2 февраля и 4 мая 2022. Результаты будут известны через неделю. Успехов выпускникам в ЕГЭ в Иркутске в 2022 году! Как и в последующие, конечно.

Тема итогового сочинения будет сформирована в рамках этих тематических направлений

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