«Активный гражданин», отзовись, пусть о тебе узнает весь Иркутск. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Активный гражданин», кто он? В деловом костюме, с папкой в руках и ежедневником, в котором расписана каждая минута? Да нет же, это обычный человек. Такой, как наши соседи, знакомые и незнакомые, которых встречаем каждый день. На лестничной клетке, в собственном дворе, по дороге на работу, в магазине. Но, если вам потребуется помощь, именно они первыми придут на зов. Придут даже если об этом не скажете вслух. Просто потому, что проходить мимо не умеют.

Мало ли случаев, когда именно товарищеская взаимовыручка, отзывчивость и готовность подставить свое плечо оказавшемуся в трудной ситуации, помогали в самых безвыходных ситуациях? Да и не только о взаимовыручке речь. Построить детскую площадку для ребятни во дворе, разбить клумбу на радость всем соседям, превратить подъезд в произведение искусства, собрать и подарить библиотеку для детей-сирот - разве не подвиг?! Подвиг. И о нем должен знать каждый. Новый проект «Комсомольской правды», которую мы начинаем совместно с администрацией Иркутска и Общественной палатой Иркутска – как раз о таких людях. О тех, за кого говорят их добрые дела и поступки. Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудной знак «Активный гражданин Иркутска». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об активных иркутянах узнает весь город.

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

А сегодня в материале, которым откроется проект, мы решили рассказать о Константине Михайловиче Познянском, ветеране Великой Отечественной войны.

Кроссовки, спортивное трико, футболка с надписью ГТО, рельефные мышцы и крепкое, как сталь, рукопожатие. Нет, это все не о профессиональном спортсмене, который только что вышел из тренажерки, а о… 93-летнем иркутском ветеране Константине Познянском.

Более 60 лет каждое утро и в снег, и в зной Константин Познянский выходит на улицу, делает зарядку, отжимается на спортплощадке. А в прошлом году в честь приближающегося юбилея Победы поставил рекорд и отжался 75 раз!

- Я хотел это сделать 9 Мая, в праздник, на городской площади, но в планы вмешалась пандемия коронавируса, - признается ветеран. - Из-за режима самоизоляции, как известно, все отменили. Я, конечно, расстроился…

Спортивных позиций Константин Познянский не сдает с самого детства. Здоровым образом жизни он увлекся еще когда был дошколенком. В 6 лет он со старшими ребятами во дворе подтягивался на самодельном турнике, а в 7 лет смастерил себе коньки, привязав лезвия к валенкам и рассекал на корте.

- А еще я одним из первых в стране сдал нормативы ГТО, - добавляет Константин Михайлович. - Первый почетный значок получил в 1936 (!) году. Мне было всего 9 лет.

Подростком Константин Познянский занимался легкой атлетикой, лыжными гонками, бильярдом и всерьез мечтал стать профессиональным спортсменом. Но все карты спутала война. Отца забрали на фронт, а его с матерью и братом эвакуировали из украинского Чернигова, где они жили, в Сибирь - в Кемеровскую область. Там 14-летнему Косте о спорте пришлось на время забыть. Он, как мог, помогал матери по хозяйству: косил сено, копал картошку и заготавливал дрова. А еще вместе со сверстниками из школы строчил письма в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Не брали. Пришлось дождаться, когда исполнится 17 лет.

- В Красную армию меня призвали только с третьей попытки - в июне 1944 года, - вспоминает он. - Направили в Харьковскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров фронтовой авиации. Там я стал курсантом. По ускоренной программе нас обучали бомбардировке, обстрелу противника. Но на фронт я и мои товарищи так и не попали, в боевых действиях не участвовали. Просто не успели. Весной 1945 года у нас должны были быть экзамены, мы сдавали зачеты, но там уже пришла Победа. Если бы война затянулась еще, конечно бы попали на фронт.

В Иркутск Константина Познянского перевели в звании старшего сержанта в новогодние праздники 1946 года. До 1957 года он служил в военно-геодезической части, где его, как самого спортивного, назначили отвечать за физподготовку личного состава. Тогда же он увлекся утренними зарядками. Говорит, что за 60 с лишним лет не пропустил ни одной тренировки.

- Конечно, сдавать позиций я не собираюсь! – уверенно отвечает пенсионер. – Лыжи, спортивная стрельба, отжимания, буду стремиться везде улучшать результат.

И, между прочим, 93-летний ветеран приучает к активному образу жизни и молодежь. Ребята во дворе, глядя на ветерана, тоже встают в строй. Бегают, отжимаются, подтягиваются на турнике, глядя на Константина Михайловича. Да и взрослые не отстают!