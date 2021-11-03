Возможные причины крушения Ан-12 под Иркутском назвал генерал-майор авиации Барсуков.

И вновь авиакастрофа вблизи Иркутска. Вечером 3 ноября транспортный самолет АН-12, летевший из Якутска, разбился в семи километрах от областного центра, неподалеку от поселка Пивовариха, при заходе на посадку. На борту было семь человек, все они, увы, погибли. В МЧС назвали две возможные причины крушения Ан-12 под Иркутском: неблагоприятные погодные условия и неисправность воздушного судна. «Комсомолка» обратилась за комментарием к генерал-майору авиации, кандидату технических наук, профессору, начальнику ИВВАИУ в 1991–2000 гг. Александру Барсукову.

- При крушении самолетов традиционно рассматривается три версии: плохая погода, отказ техники и ошибка экипажа, - перечислил Александр Барсуков. - Поскольку АН-12 упал, заходя на второй круг, и, очевидно, уже находясь на небольшом расстоянии от земли, на мой взгляд, неисправность техники здесь маловероятна. Больше склоняюсь к версии, что помешала непогода. Во второй половине дня в Иркутске пошел снег, начался ветер, метель. Плохая видимость, сильный ветер требует от экипажа высокого мастерства и бдительности. В этих условиях выдерживать самолет на заданной траектории посадки очень сложно, особенно в случае, если пилоты не имел большого опыта в посадке на иркутском аэродроме, имеющем свои особенности. Также не буду пока исключать версию о том, что могло быть неправильно выставлено барометрическое давление на высотомере (сегодня атмосферное давление в Иркутске ниже обычного, около 710 мм). Из-за этого высота могла отображаться неверно, будто самолет дальше от земли, чем на самом деле. Подобное, предположительно, могло произойти с крушением самолета АН-12 во втором Иркутске в 2013 году.

Таковы основные причины крушения Ан-12 под Иркутском, которые можно назвать сейчас. Детальный разбор всего, что привело к трагедии, еще предстоит.

О самом самолете эксперт рассказал, что модель разработана в 1950-60-х годах, такие воздушные судна могут эксплуатироваться десятками лет. Они довольно прочные и выносливые, имеют четыре двигателя, могут совершать маневры даже при отказе одного из них. Управление ручное.